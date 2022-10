Persona 3 Portable & Persona 4 Golden: Atlus bestätigt die Releasetermine für PS4 und Co

Vor einiger Zeit bekräftige Atlus das Vorhaben, so viele „Persona“-Titel wie möglich für aktuelle Systeme zu veröffentlichen, um sie einer breiten Masse an Spielern und Spielerinnen zugänglich zu machen.

In diesem Monat erscheint beispielsweise eine überarbeitete Version von „Persona 5: Royal“ für die PlayStation 5 und die diversen Xbox-Plattformen. Darüber hinaus befinden sich Remastered-Versionen von „Persona 3 Portable“ und „Persona 4: Golden“ in Arbeit, die für einen Release auf der PlayStation 4, den Xbox-Plattformen und Nintendos Switch vorgesehen sind.

Zum Abschluss der Woche bekamen „Persona 3 Portable“ und „Persona 4: Golden“ handfeste Releasetermine spendiert.

Der Release erfolgt Anfang 2023

Wer die beiden Rollenspiele auf den modernen Konsolen endlich nachholen oder sie in der überarbeiteten Fassung noch einmal spielen möchte, wird zum Release vor der Qual der Wahl stehen. Laut der offiziellen Ankündigung von Atlus werden „Persona 3 Portable“ und „Persona 4: Golden“ nämlich am gleichen Tag für die Konsolen veröffentlicht: Dem 19. Januar 2023.

„Persona 4“ erschien in Japan im Jahr 2008 und wurde in Form von „Persona 4: The Golden“ 2012 zudem für die PlayStation Vita umgesetzt. Nachdem eine überarbeitete Fassung der Neuauflage im Jahr 2020 für den PC erschien, folgen die Konsolen also Anfang des kommenden Jahres.

Weitere Meldungen zu Persona:

Bereits im Sommer 2021 deuteten Stellenausschreibungen von Atlus die laufenden Arbeiten an „Persona 6“ an, das Insidern zufolge exklusiv oder zumindest zeitexklusiv für die PlayStation 5 erscheinen soll. Offiziell bestätigt wurde dahingehend allerdings noch nichts.

🌙 Special Announcement! 📺 Persona 3 Portable and Persona 4 Golden release for modern platforms on January 19, 2023! #P3P #P4G pic.twitter.com/OrAx46j8XG — Official ATLUS West (@Atlus_West) October 8, 2022

Weitere Meldungen zu Persona 3 Portable, Persona 4: Golden.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren