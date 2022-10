The Callisto Protocol: Der Survival-Horror hat den Goldstatus erreicht

Vor wenigen Tagen machten Gerüchte die Runde, laut denen das kommende Survival-Horror-Spektakel „The Callisto Protocol“ auf das nächste Jahr verschoben werden soll. Dies war auf Einträge vereinzelter Händler zurückzuführen.

Jedoch hatten sich die zuständigen Entwickler von Striking Distance schnell zu Wort gemeldet und mitgeteilt, dass sich die interessierten Spieler nicht sorgen müssen. Nun sollten sämtliche Zweifel ausgeräumt worden sein. Denn „The Callisto Protocol“ hat offiziell den Goldstatus erreicht, womit die Entwicklung abgeschlossen ist und das Spiel ins Presswerk kommt. Somit sollte einer pünktlichen Veröffentlichung nichts mehr im Wege stehen.

Von offizieller Seite heißt es: „Wir freuen uns ankündigen zu können, dass The Callisto Protocol den Goldstatus erreicht hat! Im Auftrag eines jeden bei Striking Distance sagen wir Dankeschön für eure Unterstützung und Vorfreude. Wir können nicht erwarten, dass ihr euch den Schrecken stellt, die am 2. Dezember im Black Iron Prison auf euch warten.“

Somit haben die Entwickler noch eineinhalb Monate Zeit, um verbliebene Bugs und Probleme mit einem Day One-Patch auszumerzen, damit die Spieler zum Launch das bestmögliche Spielerlebnis geboten bekommen. Daraufhin wird die Arbeit an den DLC-Inhalten Fahrt aufnehmen, die bereits über einen Season Pass bestätigt wurden.

Weitere Meldungen zu The Callisto Protocol:

„The Callisto Protocol“ erscheint am 2. Dezember 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse auch in unserer Themenübersicht entdecken.

We are thrilled to announce that #thecallistoprotocol has gone gold! On behalf of everyone at @sd_studios, thank you for your support and excitement. We can’t wait for you to face the horrors waiting in Black Iron Prison on December 2nd. pic.twitter.com/NfHSWexvyx

— The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) October 21, 2022