The Callisto Protocol: Händler sprechen von einer Verschiebung auf 2023 – Entwickler reagieren

In den kommenden Monaten dürfen sich Horror-Fans über mehrere potenzielle Highlights freuen. Während das Remake zu „Dead Space“ Anfang 2023 erscheint, wurde das von Striking Distance Studios entwickelte „The Callisto Protocol“ vor einigen Wochen für einen Release im Dezember bestätigt.

Für ein wenig Verwirrung sorgten in den vergangenen Stunden die Angaben einzelner Händler, die plötzlich damit begannen, „The Callisto Protocol“ für einen Release im nächsten Jahr zu listen. Droht also eine Verschiebung? Um dahingehend erst gar keine Gerüchte oder Spekulationen aufkommen zu lassen, meldeten sich die verantwortlichen Entwickler der Striking Distance Studios via Twitter zu Wort und versicherten, dass keine Verschiebung befürchtet werden muss.

Stattdessen wird „The Callisto Protocol“ wie geplant im Dezember 2022 erscheinen.

60FPS-Modus bestätigt

Ein weitere erfreuliche Information wurde im gleichen Atemzug mit der Community geteilt: Im Gegensatz zu anderen Multiplattform-Titeln wie „Gotham Knights“ oder „A Plague Tale: Requiem“ wird „The Callisto Protocol“ mit einem Performance- beziehungsweise 60FPS-Modus versehen. Unklar ist allerdings noch, ob dieser lediglich auf dem PC und den aktuellen Konsolen PlayStation 5 beziehungsweise Xbox Series X/S mit von der Partie ist oder ob auch die PS4 und die Xbox One mit dem 60FPS-Modus versehen werden.

In „The Callisto Protocol“ verschlägt es euch auf den namensgebenden Jupiter-Mond Kallisto, wo laut Entwicklerangaben eine Survival-Horror-Erfahrung der nächsten Generation auf euch wartet. „Das Spiel ist eine gelungene Mischung aus Spannung und Brutalität mit schrecklichen Momenten der Hilflosigkeit und Menschlichkeit“, führen die Entwickler aus. „In The Callisto Protocol taucht der Spieler in eine atemberaubende Geschichte ein, in der hinter jeder Ecke entsetzliche Schrecken lauern.“

„The Callisto Protocol“ erscheint am 2. Dezember 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

We would love to inform you all that we will be shipping globally on December 2nd. And yes, we’ll have a 60 FPS performance mode. — The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) October 18, 2022

