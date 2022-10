Silent Hill 2: Video vergleicht das Remake mit den Szenen aus dem Original

In der vergangenen Woche wurde das Remake zu "Silent Hill 2" mit einem ersten Trailer angekündigt. In einem neuen Video werden die im Trailer präsentierten Szenen aufgegriffen und mit den entsprechenden Stellen des 2001 veröffentlichten Originals verglichen.

Nach den zahlreichen Gerüchten der vergangenen Wochen kündigte Konami das Remake zum beliebten Horror-Klassiker „Silent Hill 2“ in der vergangenen Woche endlich offiziell an.

Entwickelt wird die Neuauflage wie bereits vermutet vom polnischen Studio Bloober Team, das Horror-Fans durch Werke wie die „Layers of Fear“-Reihe oder „The Medium“ ein Begriff sein dürfte. Ergänzend zur offiziellen Ankündigung des Remakes stellte der Youtube-Kanal „ElAnalistaDeBits“ ein neues Video zur Verfügung, in dem die Szenen, die im Enthüllungs-Trailer des „Silent Hill 2“-Remakes zu sehen waren, mit denen aus dem 2001 für die PlayStation 2 veröffentlichten Original verglichen werden.

Realisiert wird das Remake, das laut Konami eine „echte Next-Gen-Grafik“ bieten wird, auf Basis der Unreal Engine 5.

Remake wird sich offenbar am Original orientieren

Langjährige Fans der legendären Horror-Serie, die befürchten sollten, dass die Entwickler von Bloober Team diverse eigene Ideen einfließen lassen und sich zu weit vom Original entfernen, dürfen offenbar beruhigt sein. Wie der in der Regel gut informierte Journalist Imran Khan unter Berufung auf dem mit dem Projekt vertraute Quellen berichtete, hält Konami Bloober Team bei möglichen Neuerungen nämlich an „der kurzen Leine“, was dafür sprechen dürfte, dass sich das Original weitestgehend am Original von 2001 orientiert.

Kleinere Neuerungen wurden allerdings schon im Zuge der offiziellen Ankündigung versprochen. Zu diesen gehören die neue Über-die-Schulter-Kamera, aus der euch das Remake von „Silent Hill 2“ präsentiert wird. Hinzukommen ein überarbeitetes Kampfsystem, eine neu gestaltete Grafik sowie die Unterstützung des DualSense-Controllers beziehungsweise des 3D-Audio-Features, die laut Entwicklerangaben auf der PlayStation 5 für eine besonders dichte Atmosphäre und eine immersive Spielerfahrung sorgen.

Einen konkreten Releasetermin bekam das Remake von „Silent Hill 2“ bisher nicht spendiert. Stattdessen wissen wir nur, dass die Neuauflage über einen Zeitraum von zwölf Monaten zeitexklusiv für die PlayStation 5 sowie den PC erhältlich sein wird, ehe sie den Weg auf andere Plattformen findet.

