Silent Hill 2 Remake: Hält Konami die Entwickler bei Neuerungen „an der kurzen Leine“?

Zu den neuen Projekten, die Konami im Rahmen des großen „Silent Hill“-Showcase in dieser Woche ankündigte, gehörte unter anderem das Remake zu „Silent Hill 2“, das schon länger durch die Gerüchteküche geisterte.

Wie bereits spekuliert, entsteht das Remake bei den polnischen Entwicklern von Bloober Team, die sich in der Vergangenheit mit Horror-Titeln wie „Blair Witch“ oder „The Medium“ einen Namen machte. Überwacht wird die Entwicklung von Mateusz Lenart, der als Creative-Director für die genannten beiden Horror-Abenteuer verantwortlich war. Nur kurz nach der offiziellen Ankündigung des „Silent Hill 2“-Remakes befürchteten Fans des Horror-Klassikers, dass Bloober Team die Neuauflage mit zu vielen Neuerungen versehen könnte, die sich zum Teil deutlich vom originalen „Silent Hill 2“ aus dem Jahr 2001 abheben.

Geht es nach dem Journalisten Imran Khan, dann müssen wir uns dahingehend keine Sorge machen, da es Konami offenbar darum gehen wird, dem Original so gut wie möglich treuzubleiben.

Wie Khan unter Berufung auf projektnahe Quellen berichtet, soll Konami die Entwickler von Bloober Team bei möglichen Neuerungen „an der kurzen Leine halten“. Khan dazu: „Bei Änderungen oder neuen Inhalten hatte Konami bei Bloober eine extrem kurze Leine. Ich glaube aber nicht, dass das keine Möglichkeit für Veränderungen bedeutet.“ Verschiedene kleine Neuerungen wurden bereits im Zuge der offiziellen Ankündigung des Remakes bestätigt.

Beispielsweise setzt Bloober Team bei der Neuauflage auf eine neue Über-die-Schulter-Kamera, aus der uns das Spielgeschehen präsentiert wird. Darüber hinaus werden die Entwickler das mittlerweile etwas angestaubte Kampfsystem des 2001 veröffentlichten „Silent Hill 2“ überarbeiten und diesem den Weg in die Moderne ebnen. Abschließend werden eine intelligente Unterstützung der DualSense-Features, eine überarbeitete Grafik auf Basis der Unreal Engine 5 sowie eine Spielerfahrung versprochen, die nicht von Ladezeiten unterbrochen wird.

Das Remake befindet sich für die PlayStation 5 sowie den PC in Entwicklung und wird auf den Konsolen über einen Zeitraum von zwölf Monaten zeitexklusiv für die PS5 erhältlich sein. Ein Releasetermin wurde bislang allerdings nicht genannt.

For what it’s worth regarding Silent Hill 2, the people I’ve talked to about this game that are close to the project have said Konami has had an extremely short leash with Bloober in terms of changes or new content. I don’t think that means no possibility of changes, though.

— Imran Khan (@imranzomg) October 19, 2022