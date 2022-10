Atomic Heart: Release-Termin möglicherweise bekannt

Seit mehr als vier Jahren warten Spieler auf einen recht vielversprechenden Shooter namens „Atomic Heart“, um den es in den vergangenen Monaten eher ruhig wurde. Nach einer Verschiebung soll der Titel immerhin im bevorstehenden Winter auf den Markt gebracht werden.

Genauer äußerten sich die Entwickler von Mundfish bisher nicht zu den aktuellen Release-Plänen. Und auch der neue Vertriebspartner Focus Entertainment hielt sich zurück. Einem Gerücht zufolge könnte der Termin aber längst feststehen.

Wie WhatIfGaming (via Gamingbolt) berichtet, wird „Atomic Heart“ am 21. Februar 2023 veröffentlicht. Dabei beruft sich die Publikation auf einen „verlässlichen Tipp“. Auf Twitter reagierte The Snitch, ein prominenter Leaker mit einer ordentlichen Erfolgsbilanz, mit einem Smiley auf das Gerücht, was dem mutmaßlichen Termin noch einmal mehr Gewicht verleiht.

Offiziell bestätigt ist das Debüt am 21. Februar 2023 damit zwar nicht. Allerdings würde der Termin gut in den zuvor kommunizierten Veröffentlichungszeitraum passen.

Offen ist, welchen Einfluss der Krieg gegen die Ukraine auf den russischen Entwickler Mundfish und auf die Entwicklung von „Atomic Heart“ hat. Auf VK wurde zumindest angekündigt, dass die PC-Version von „Atomic Heart“ im russischen Einflussgebiet auf der Plattform VK Play veröffentlicht wird.

Über den Zustand des Spiels ist nicht viel bekannt. Im Januar 2019 kamen Gerüchte über Massenentlassungen und Inkompetenzen innerhalb des Entwicklungsstudios auf. Demnach wurde die Entwicklung im August 2018 neu gestartet, was zu einer Herabstufung des Gameplays geführt haben soll.

Zur Handlung: „Atomic Heart“ versetzt Spieler in eine alternative Sowjetunion und ist zeitlich in den 1955ern angesiedelt. Dank der Fortschritte in der Robotik konnte die UdSSR schon im Jahr 1941 einen Sieg gegenüber Nazideutschland erringen, wenn auch mit einem viel höheren Verlust an Menschenleben. Dies ging mit der Automatisierung eines Großteils der sowjetischen Arbeit einher und führte zur Entwicklung eines Proto-Internets namens „Kollektiv 1.0“, das im kommenden Spiel allerdings Amok läuft.

Weitere Meldungen zu Atomic Heart:

Entwickelt wird „Atomic Heart“ für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC. Mehr zum Spiel ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

Weitere Meldungen zu Atomic Heart.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren