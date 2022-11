FIFA 23: Trailer und Termin zum World-Cup-Update

Die Fußballweltmeisterschaft naht und in "FIFA 23" können Spieler für ganz eigene Entscheidungen sorgen. Zum World-Cup-Update wurden ein Trailer und weitere Details veröffentlicht.

In „FIFA 23“ kann die bevorstehende Fußballweltmeisterschaft gespielt werden. Und inzwischen steht fest, wann der World-Cup-Modus in das Spiel gebracht wird.

Das kostenlose Update wird demnach am 9. November 2022 für alle Versionen des Spiels mit Ausnahme der Switch veröffentlicht. Schon am 8. November 2022 ist „FIFA Mobile“ an der Reihe. Unterhalb dieser Zeilen kann ein dazugehöriger Deep-Dive-Trailer angeschaut werden.

Spieler können in „FIFA 22 World Cup“ eine der 32 qualifizierten Nationalmannschaften auswählen, um die FIFA Fußballweltmeisterschaft 2022 vom Eröffnungsspiel bis zum Endspiel authentisch nachzuspielen. Dabei besteht die Möglichkeit, das Turnier individuell zu gestalten, indem Spieler die Gruppen ändern und Mannschaften austauschen, die sich nicht für die weiteren Runden qualifizieren.

Vom 21. November und bis zum 18. Dezember wird „FIFA World Cup: Live“, das erste kuratierte Weltmeisterschaftserlebnis, zur Verfügung gestellt und während der Gruppen- und K.O.-Runden des Turniers aktualisiert, sodass Spieler die Partien und Mannschaften jedes Matches nachstellen können.

Dein FIFA World Cup und FUT-Kampagnen

In „Dein FIFA World Cup“ können sich Spieler wiederum für ein Land entscheiden, einen Startpunkt aus vergangenen oder aktuellen Partietagen auswählen und dann an einem Einzelspieler-Turnier teilnehmen, das die bis dato erzielten Fortschritte in der echten Welt widerspiegeln soll – einschließlich Mannschaften, Partiestatistiken und Tabellen des Turniers.

Hinzu kommen fünf neue FUT-Kampagnen, die vom 11. November bis zum 23. Dezember bereitgestellt werden. „Während Spieler die ersten Schritte im Turnier hinter sich bringen, wird EA die Aufregung mit neuen Live-Objekten anheizen, die je nach den Fortschritten jeder Nation auf dieser Reise aufgewertet werden“, heißt es dazu.

Authentische Teamtrikots, Stadiendeko, Grafiken, Bälle, spezielle Kommentare und mehr sollen Spieler letztendlich bis zum Finale der Weltmeisterschaft begleiten.

Weitere Meldungen zu FIFA 23:

Zugleich können sich FUT-Spieler auf den Modus „Weltmeisterschaft: Weg zum Ruhm“ einstellen, der vom 11. bis zum 23. November stattfinden und 30 Weltmeisterschaftshelden verfügbar machen wird. Neben der Sammleredition von „FUT Heroes“ werden außerdem 35 besondere FUT-Icons der Weltmeisterschaft eingeführt, die Spieler ehren sollen, die in der Saison der Weltmeisterschaft besonders glänzen konnten.

