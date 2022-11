Dragon Age Absolution: Termin und Trailer zur Netflix-Animationsserie enthüllt

Netflix und Electronic Arts haben am heutigen Abend einen offiziellen Trailer zur kommenden Fantasy-Serie „Dragon Age: Absolution“ veröffentlicht und bekanntgegeben, dass man die englischen Sprecher und Sprecherinnen Kimberly Brooks, Matt Mercer, Ashly Burch, Sumalee Montano, Phil Lamar, Keston John, Josh Keaton und Zehra Fazal ab dem 9. Dezember 2022 in ihren Rollen erleben kann.

Chaos in Tevinter

In „Dragon Age: Absolution“ erleben wir einen Überfall auf den mächtigsten Mann von Tevinter, der für die Elfensöldnerin Miriam in einem verzweifelten Kampf ums Überleben endet. Nun muss sie alles daran setzen, um ihre Freunde und sich selbst zu retten. Jedoch stellt sich ihr eine tragische Vergangenheit in den Weg, die sie glaubte, hinter sich gelassen zu haben.

Die Zuschauer werden sechs Episoden mit einer Laufzeit von je 30 Minuten geboten bekommen, die aus den Federn von Mae Catt, Tim Sheridan und Mairghread Scott stammen. Red Dog Culture House zeigt sich wiederum für die Umsetzung der Animationsserie verantwortlich,

Seit dem 2009 veröffentlichten „Dragon Age: Origins“ konnten die Spieler und Spielerinnen mittlerweile dreimal die weite Welt von Thedas bereisen und packende Abenteuer erleben, die verschiedene Staaten, Völker und selbst Dimensionen umfassten. Mit „Dragon Age: Dreadwolf“ befindet sich der vierte Ableger der Rollenspielreihe aus dem Hause BioWare in Entwicklung. Inwieweit „Dragon Age: Absolution“ mit dem nächsten Spiel in Verbindung steht, ist noch nicht bekannt.

Hier ist jedoch erst einmal der Trailer, der euch bereits einen Eindruck von der Animationsserie vermitteln sollte:

