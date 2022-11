Vampire The Masquerade – Bloodlines 2: Baldige Enthüllung des Releasetermins angedeutet

Laut CEO Fredrik Wester sind die Verantwortlichen von Paradox Interactive mit den Fortschritten, die "Vampire The Masquerade: Bloodlines 2" in den vergangenen Monaten machte, zufrieden. Zudem wurde angedeutet, dass der finale Releasetermin des düsteren Abenteuers "bald" genannt werden könnte.

Nach der offiziellen Ankündigung im Jahr 2019 wurde das düstere Action-Rollenspiel „Vampire The Masquerade: Bloodlines 2“ in der Vergangenheit gleich mehrfach verschoben.

Eine Entwicklung, die dazu führte, dass sich der Publisher Paradox Interactive im Februar 2021 dazu entschloss, dem bisher verantwortlichen Studio Hardsuit Labs das Vertrauen und somit auch das Projekt zu entziehen. Anschließend wurde „Vampire The Masquerade: Bloodlines 2“ bei einem nicht näher genannten Studio untergebracht, das seitdem an der Fertigstellung des Nachfolgers arbeitet.

In einem aktuellen Interview ging Fredrik Wester, der CEO von Paradox Interactive, auf „Vampire The Masquerade: Bloodlines 2“ ein und wies darauf hin, dass sein Unternehmen mit den Fortschritten, die das Projekt in den letzten Monaten machte, zufrieden ist und zuversichtlich in die Zukunft schaut.

Möglicher Release im Jahr 2023

Weiter deutete Wester an, dass die offizielle Enthüllung des Releasetermins schon bald erfolgen könnte: „Bloodlines 2 fühlt sich sehr gut an und wir werden wahrscheinlich bald einen Veröffentlichungstermin für dieses Spiel festlegen können. Wir haben das Gefühl, dass das Spiel in sehr guten Händen war, und wir sind unglaublich zufrieden mit dem, was wir gesehen haben.“

Als möglicher Schauplatz für die Verkündung des Releasetermins wurde von der Community natürlich schnell die The Game Awards 2022 am 8. Dezember ins Gespräch gebracht. Ob sich diese Hoffnung der Anhängerschaft erfüllen wird, bleibt jedoch abzuwarten. Abschließend wies Wester darauf hin, dass mittlerweile einiges für einen Release im Jahr 2023 sprechen würde.

Bei „Vampire The Masquerade: Bloodlines 2“ handelt es sich um den offiziellen Nachfolger des Kult-Titels aus dem Jahr 2004, der sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S in Entwicklung befindet.

