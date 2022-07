Vampire The Masquerade – Bloodlines 2: Entwicklung laut Paradox in guten Händen

Nachdem es um „Vampire The Masquerade: Bloodlines 2“ eine ganze Weile lang recht still wurde, entschloss sich der verantwortliche Publisher Paradox Interactive Anfang 2021 nicht nur dazu, das düstere Abenteuer noch einmal zu verschieben.

Darüber hinaus räumte das Unternehmen ein, dass man die Entscheidung traf, den ursprünglichen Entwicklern der Hardsuit Labs das Vertrauen zu entziehen und „Vampire The Masquerade: Bloodlines 2“ bei einem anderen Studio unterzubringen. Mit welchem Entwickler wir es hier zu tun haben, wurde nicht verraten. Wie Paradox Interactive Entertainment in einer aktuellen Mitteilung anmerkte, ist der Publisher auch weiterhin nicht bereit, das mittlerweile zuständige Studio zu nennen.

Auch die Enthüllung neuer Details oder handfester Spielszenen wird laut Paradox Interactive noch ein wenig auf sich warten lassen, da sich der Publisher und der neue Entwickler die nötige Zeit nehmen möchten, um alles richtig zu machen.

Weiter versicherte Paradox Interactive der Community, dass sich „Vampire The Masquerade: Bloodlines 2“ bei dem neuen Studio in guten Händen befindet: „Das Spiel ist in guten Händen und wir freuen uns darauf, Ihnen mehr zu zeigen, wenn das Team und das Spiel fertig sind.“ Das letzte Lebenszeichen zu „Bloodlines 2“ stammt aus dem November des vergangenen Jahres, als Paradox Interactive darauf hinwies, dass man mit dem aktuellen Fortschritt des Nachfolgers zufrieden ist.

Wie Paradox-CEO Fredrik Wester im vergangenen Oktober einräumte, stand sein Unternehmen aufgrund der Entwicklungsprobleme kurz davor, die Arbeiten an dem Sequel einzustellen. „Als wir das Spiel vom ursprünglichen Entwickler übernommen haben, hatten wir eine lange Überprüfung für die Frage, ob wir das Spiel einstellen oder weiterführen sollten“, führte Wester seinerzeit aus. „Dann waren wir eigentlich bereit, die Produktion komplett einzustellen. Aber wir haben einen Pitch bekommen, von dem wir dachten, dass er überzeugend genug war, um es zu versuchen. Wir haben daran festgehalten und wir hoffen sehr, dass es ein gutes Spiel wird, das den Erwartungen der Spieler entspricht.“

„Vampire The Masquerade: Bloodlines 2“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

