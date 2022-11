Horizon Call of the Mountain: Weitere Neuigkeiten in dieser Woche versprochen

"Horizon: Call of the Mountain" befindet sich für PlayStation VR2 in Entwicklung.

Anfang des Monats spendierte Sony Interactive Entertainment dem neuen Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2 endlich einen konkreten Releasetermin und gab bekannt, dass dieses im März 2023 den Weg in den Handel findet.

Zu den bestätigten Launch-Titeln wird „Horizon: Call of the Mountain“ gehören, zu dem bisher allerdings nur wenige konkrete Details genannt wurden. Erste Teaser ließen vermuten, dass wir es hier mit einer vollwertigen VR-Erfahrung im „Horizon“-Universum zu tun haben, in der Elemente wie der Kampf oder das Klettern eine wichtige Rolle spielen.

Zudem wurde bestätigt, dass ihr „Horizon: Call of the Mountain“ in der First-Person-Perspektive spielt und die Welt aus den Augen eines komplett neuen Charakters erlebt. Wie Guerrilla Games bekannt gab, werden weitere Details zum VR-Spin-off in dieser Woche folgen.

MMO in der Welt von Horizon in Arbeit?

„Bereit, in die Welt von Horizon einzutauchen? Behalten Sie diese Woche unsere Kanäle im Auge – für weitere Neuigkeiten zu Horizon: Call of the Mountain, dem bevorstehenden VR-Abenteuer von Guerilla und Firesprite Games“, so das niederländische Studio kurz und knapp. Die veröffentlichten Informationen findet ihr zeitnah natürlich auch bei uns.

Wie sich in den vergangenen Tagen abzeichnete, könnte es sich bei „Horizon: Call of the Mountain“ nicht um das einzige Spin-off zur beliebten Action-Rollenspiel-Reihe handeln. So erreichten uns Berichte aus Südkorea, die besagten, dass NCsoft zusammen mit Guerrilla Games an einem MMO in der Welt von „Horizon“ arbeitet.

Weitere Meldungen zum Thema:

Offiziell bestätigt wurde dahingehend aber noch nichts.

Ready to step into the world of Horizon?

Keep your eyes on our channels this week for more news regarding Horizon Call of the Mountain, the upcoming VR adventure from Guerrilla and @FirespriteGames! pic.twitter.com/nQMNZUJ3J7 — Guerrilla (@Guerrilla) November 14, 2022

Weitere Meldungen zu Horizon: Call of the Mountain.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren