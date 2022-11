The Witcher 3 Wild Hunt: Details zu den Inhalten & Verbesserungen des PS5-Upgrades

The Witcher 3 Wild Hunt:

Im kommenden Monat wird "The Witcher 3: Wild Hunt" auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S mit einem kostenlosen Upgrade versehen. Ergänzend zur Enthüllung des Releasetermins wurden nun auch Details zu den technischen Verbesserungen und gebotenen Inhalten genannt.

"The Witcher 3: Wild Hunt" wird für die aktuellen Konsolen optimiert.

Wie im Laufe des gestrigen Tages bekannt gegeben wurde, wird der Rollenspiel-Hit „The Witcher 3: Wild Hunt“ am 14. Dezember 2022 mit nativen Umsetzungen für die aktuellen Konsolen PlayStation 5 beziehungsweise Xbox Series X/S bedacht.

Wer das finale Abenteuer von Geralt bereits für die PlayStation 4 oder die Xbox One sein Eigen nennen sollte, kann das Upgrade natürlich ohne zusätzliche Kosten herunterladen. Nachdem bisher nur von diversen technischen Verbesserungen die Rede war, gingen die Verantwortlichen von CD Projekt diesbezüglich nun etwas näher ins Detail und bestätigten eine Ray-tracing-Unterstützung, „dutzende grafische Verbesserungen“ und eine optimierte Performance.

Darüber hinaus sorgen die SSDs der aktuellen Konsolen-Generation für massiv reduzierte Ladezeiten. Eine höhere Auflösung und eine verbesserte Framerate runden das technische Upgrade ab.

Mods und kosmetische Inhalte bestätigt

Weiter führten die Entwickler von CD Projekt aus, dass abseits der technischen Verbesserungen zudem neue Inhalte warten – darunter bisher nicht näher konkretisierte Modifikationen oder ein DLC auf Basis der erfolgreichen Netflix-Serie von „The Witcher“, der neue Waffen, Accessoires und Outfits für ausgewählte Charaktere bereit hält. Näher ins Detail ging CD Projekt hier allerdings noch nicht.

Denkbar wäre allerdings, dass bereits in der kommenden Woche für Klarheit gesorgt wird. Wie CD Projekt im Rahmen der Enthüllung des Releasetermins am gestrigen Montag bekannt gab, wird uns die PlayStation 5- beziehungsweise Xbox Series X/S-Umsetzung von „The Witcher 3: Wild Hunt“ im Laufe der nächsten Woche ausführlich vorgestellt – inklusive erste Gameplay-Szenen. Dann dürfte auch konkreter auf die technischen Verbesserungen und neuen Inhalte des Upgrades eingegangen werden.

Related Posts

„The Witcher 3: Wild Hunt“ ist für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One erhältlich. Wie vor wenigen Wochen bekannt gegeben wurde, wird bereits an einer neuen Trilogie im „The Witcher“-Universum gearbeitet. Zudem kündigte CD Projekt kürzlich ein Remake zum 2007 veröffentlichten ersten „The Witcher“-Abenteuer an.

Quelle: CD Projekt

Weitere Meldungen zu The Witcher 3: Wild Hunt.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren