Resident Evil ReVerse: Content-Update 1.03 mit neuer Stage und mehr

Capcom hat das erste große Content-Update für „Resident Evil Re:Verse“ veröffentlicht. Es bringt die neue Battle-Stage „Village“ und den neuen spielbaren Charakter Tundra in das Spiel. Nachfolgend die Details:

Neue Stage: Village

Dieses verlassene Dorf ist bereits als Schauplatz von „Resident Evil Village“ bekannt. Der für „Resident Evil Re:Verse“ angepasste Schauplatz wurde um die Maiden of War-Statue auf dem Dorfplatz zentriert und bietet mehrere weitläufige Bereiche sowie solche mit viel Deckung.

Neuer spielbarer Charakter: Tundra

Tundra, ein Mitglied der von Chris Redfield angeführten Eliteeinheit Hound Wolf Squad, schließt sich dem Kampf als spielbarer Charakter an. Die Gift- und Virenspezialistin wird als ein hochtechnischer Charakter beschrieben, der die Gegner zunächst verwirrt, bevor ein verheerender Angriff entfesselt wird.

Neue Charakter-Skins im Verkauf

Zwei neue Charakter-Skins, darunter der Chris-Skin: BSAA-Uniform (aus „Resident Evil 5“) und der Jill-Skin: Kampfanzug (aus „Resident Evil 5“), sind ab sofort erhältlich. Sie kosten jeweils 2,99 Euro.

Nach wie vor ist für „Resident Evil Re:Verse“ ein Premium-Pass verfügbar, der Charakter-Skins für Leon und Ada sowie zusätzliche Belohnungen für die Battle Pass-Herausforderungen enthält. Er schlägt mit 9,99 Euro zu Buche.

Die Inhalte des Updates 1.03 von Resident Evil Re:Verse in der Übersicht:

Neuer spielbarer Charakter: Tundra

Neue Karte: Dorf/Village

BattlePass auf Stufe 60 erweitert

Neue Herausforderungsziele

Neue kosmetische Items für einige Charaktere

Neue RE-Münzen

Einige RE-Münzen können jetzt auf Stufe 2 erhöht werden

Neue Siegerposen

Neue Waffen-Charms

Neue Skins für Chris verfügbar

Neue Skins für Jill verfügbar

„Resident Evil Re:Verse“ kam im vergangenen Oktober auf den Markt und ist für PlayStation 4, Xbox One und PC über Steam erhältlich. Im Spiel kämpfen die bekannten „Resident Evil“-Charaktere um ihr Überleben. Dabei gilt es, sich im Verlauf der Scharmützel mit verschiedenen Fähigkeiten in Deathmatch-Kämpfen gegen fünf andere Spieler durchsetzen. Mehr zum Spiel ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

