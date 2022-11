Sonic Frontiers: YouTube-Video sorgt für Review-Bombing

Sega-Maskottchen Sonic hat mit seinem neuesten Abenteuer „Sonic Frontiers“ für sehr gespaltene Kritiken gesorgt. Während die meisten Tester den Titel eher im oberen Mittelfeld einsortieren, kommt er bei den Spielern deutlich besser an.

Bereits kurz nach Release konnte der blaue Igel auf Metacritic einen User-Score von überraschend guten 8,8 verbuchen, während die Tester durchschnittlich 72 Punkte vergaben. Das ist zwar schon deutlich besser als sein Vorgänger „Sonic Forces“, aber zum must-play zählt „Frontiers“ dadurch noch lange nicht.

YouTuber haut Sonic Frontiers mit ganz schön in die Pfanne

Ein Video des YouTubers Videogamedunkey hat nun sogar zu einem wahren Review-Bombing geführt, was aus den sehr guten 8,8 Punkten der Spieler innerhalb kurzer Zeit eine Bewertung von 8,4 machte.

In seinem achtminütigen Video zu „Sonic Frontiers“ lässt Videogamedunkey seine Zuschauer an den schlechten Erfahrungen, die er mit dem Titel hatte, teilhaben und sorgt damit für einen rasanten Abfall der Wertungen auf Metacritic.

Er kritisiert nicht nur die technischen Probleme des Spiels, sondern beschwert sich ebenso über die unstrukturierte Welt und ständig auftretende Po-Ins. Außerdem vergleicht er „Sonic Frontiers“ mit Blockbustern wie „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ oder „Elden Ring“, die nach Release einen geringeren User-Score als das neue Igel-Abenteuer hatten.

Mit mittlerweile über 2,7 Millionen Aufrufen hat das Video dafür gesorgt, dass viele Zuschauer sich auf Metacritic als Fans des YouTubers ausgegeben und haufenweise negative Rezensionen auf der Plattform hinterlassen haben, was schließlich zu einem massiven Abfall des Scores geführt hat.

Die meisten dieser Rezensionen wurden mittlerweile wieder gelöscht, doch wirklich erholt hat sich die Punktezahl seitdem dennoch nicht.

Weitere Meldungen zu Sonic Frontiers:

„Sonic Frontiers“ ist für PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erhältlich. Das Spiel soll auch in Zukunft mit weiteren Download-Inhalten unterstützt werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Sonic Frontiers.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren