The Crew 2: Update 1.27 mit neuen Events, Wagen und Performance-Fixes steht bereit

Ab sofort steht das Update 1.27 zum Rennspiel "The Crew 2" bereit. Geboten werden neue Fahrzeuge, Events sowie ein optimierter Performance-Modus auf der PlayStation 5. Alle weiteren Details liefert euch der offizielle Changelog.

Nach der offiziellen Ankündigung vor wenigen Tagen steht das Update 1.27 zum Rennspiel „The Crew 2“ ab sofort auf allen Plattformen zum Download bereit.

Zu den Inhalten, die mit dem neuen Patch den Weg ins Spiel finden, gehören zum einen die diversen Extras der mittlerweile siebten Season, zu denen neue Fahrzeuge, Events und vieles mehr gehören. Darüber hinaus wurde laut Entwicklerangaben der Performance-Modus von „The Crew 2“ auf der PlayStation 5 optimiert, der in der Vergangenheit des Öfteren seine Mühe und Not hatte, die angepeilte Darstellung in 60 Bildern die Sekunde stabil zu halten.

Neue Motor-Pässe und mehr

Im Zuge einer neuen Season ebenfalls nicht fehlen, dürfen natürlich die obligatorischen Motor-Pässe, die ein weiteres exklusive Belohnungen umfassen, die auf ihre Freischaltung warten. Des Weiteren nahmen sich die Entwickler laut eigenen Angaben der Spielmechanik von „The Crew 2“ an und besserten hier in verschiedenen Bereichen nach.

So wurden nicht nur kleinere Fehler behoben, auch am Handling ausgewählter Fahrzeuge wurde noch einmal gefeilt. Der Bug, der dafür sorgen konnte, dass fehlerhafte Crew-Credits ausgeschüttet wurden, gehört mit dem heutigen Patch ebenfalls der Vergangenheit an. Alle weiteren Details zum Update 1.27 liefert euch der offizielle Changelog, den ihr hier findet.

„The Crew 2“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Quelle: Ubisoft

