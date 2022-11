Crisis Core FF VII Reunion: Trailer zu den Verbesserungen – Auflösungen & Framerates bestätigt

Passend zum Release im nächsten Monat veröffentlichte Square Enix einen frischen Trailer zum Rollenspiel-Remaster „Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion“.

In dem neuen Video gehen die Verantwortlichen des Publishers noch einmal auf die verschiedenen Verbesserungen ein, mit denen dem PlayStation Portable-Klassiker der Weg in die Moderne geebnet wird. Neben diversen Anpassungen an der Spielmechanik und dem Kampfsystem, werden eine optimierte Nutzeroberfläche, ein neu eingespielter Soundtrack sowie eine überarbeitete Speicherfunktion geboten.

Ergänzend zu diesen Details liefert euch der „More than a Remaster“-Trailer Eindrücke aus den Zwischensequenzen und dem Kampfsystem von Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion“.

Technische Details zum Remaster bestätigt

Parallel zur Veröffentlichung des neuen Trailers nannte Square Enix technische Details zu „Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion“ und bestätigte die Auflösungen beziehungsweise Bildwiederholungsraten, mit denen das Rollenspiel-Remaster auf den verschiedenen Plattformen dargestellt wird. Auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X wird demnach eine Darstellung in 3.840 × 2.160 Bildpunkten beziehungsweise der 4K-Auflösung und in 60 Bildern die Sekunde geboten.

Ein entsprechend potentes System vorausgesetzt, wird auf dem PC eine Darstellung in 4K und bis zu 120FPS ermöglicht. Auch von der PlayStation 4 Pro und der Xbox One X wird „Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion“ in der 4K-Auflösung auf den Bildschirm gezaubert. Allerdings müsst ihr euch auf den alten Upgrade-Konsolen mit 30 Bildern die Sekunde arrangieren.

Während die PlayStation 4 und die Xbox One beziehungsweise Xbox One S das Rollenspiel in 1080p und 30FPS meistern, sind es auf der Xbox Series S 1080p und 30FPS. Zum Launch des Remasters soll jedoch ein Update veröffentlicht werden, das auf der kleinen Schwester der Xbox Series X einen 60FPS-Modus mit sich bringt. Abschließend wäre da noch die Switch: Sowohl im TV- als auch im Handheld-Modus der Switch wird „Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion“ in der nativen 720p-Auflösung und in 30 Bildern die Sekunde dargestellt.

„Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion“ erscheint am 13. Dezember 2022.

