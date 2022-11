Crash Bandicoot Wumpa League: Unbestätigte Details und Prototyp-Gameplay aufgetaucht

In den vergangenen Monaten machte immer wieder das Gerüchte die Runde, dass die „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“-Macher von Toys for Bob an einem Spin-off mit dem Namen „Wumpa League“ arbeiten könnten.

Abgesehen von der Tatsache, dass wir es bei „Wumpa League“ mit einem Multiplayer-Projekt zu tun haben sollen, konnte die Gerüchteküche bisher nicht allzu viele Details in Erfahrung bringen. Für neuen Gesprächsstoff sorgt in diesen Tagen der Videospiel-Historiker Liam Robertson, der sich in einem frisch veröffentlichten Video „Crash Bandicoot: Wumpa League“ widmete.

Laut Robertson haben wir es hier mit einem Mehrspieler-Brawler zu tun, in dem zwei Teams, bestehend aus jeweils zwei Spielern beziehungsweise Spielerinnen, gegeneinander antreten. Als technisches Grundgerüst komme dabei die gleiche Engine zum Einsatz, auf der bereits „Crash Bandicoot 4“ realisiert wurde.

Bekannte Charaktere, Upgrades und mehr

Weiter berichtet Robertson, dass sich das Charakter-Roster aus bekannten Helden der „Crash Bandicoot“-Franchise und kompletten Neuzugängen zusammensetzen wird, die frei durch die großen Levels dirigiert werden können. Zu den Besonderheiten der Levels soll die Tatsache gehören, dass jede der Arenen über ihr eigenes Setting und diverse Gefahren verfügt, die euch das Leben schwer machen können. Darunter beispielsweise giftiger Müll, der sich ausbreitet und euch dazu zwingt, höhere Ebenen aufzusuchen und sich auf diesen in Sicherheit zu bringen.

Zudem ist in dem Video von Gleitern sowie kosmetischen Extras die Rede, die sich in einer nicht näher konkretisierten Form verbessern und Upgrades unterziehen lassen. Entsprechen die Informationen von Robertson den Tatsachen, dann befindet sich „Wumpa League“ seit einigen Jahren in der Entwicklung und sollte ursprünglich spätestens ein Jahr nach „Crash Bandicoot 4“ erscheinen. Ein Vorhaben, aus dem bekanntermaßen nichts wurde.

Abgerundet wird das von Robertson veröffentlichte Video von Spielszenen, die aus der Prototyp-Phase des Spin-offs stammen sollen. Wie zuletzt angedeutet wurde, könnte „Crash Bandicoot“ Wumpa League“ auf den The Game Awards 2022 am 8. Dezember 2022 angekündigt werden.

