Battlefield 2042 – Escalation: Trailer stellt die Inhalte des neuen Battle-Pass vor

Heute startet der Multiplayer-Shooter "Battlefield 2042" in die dritte Season, die den Namen "Escalation" tragen wird. Geboten wird natürlich auch ein neuer Battle-Pass, der passend zum Start der dritten Season in einem Trailer vorgestellt wird.

Im Laufe des heutigen Tages werden die Entwickler von DICE unter dem Namen „Escalation“ die mittlerweile dritte Season des Multiplayer-Shooters „Battlefield 2042“ an den Start bringen.

Neben Inhalten wie einer neuen Map, exklusiven Waffen oder einem weiteren Spezialisten darf natürlich auch der obligatorische neue Battle-Pass nicht fehlen. Um euch den Battle-Pass und die gebotenen Belohnungen etwas näherzubringen, wurde passend zum heutigen Start der dritten Season ein Trailer zum neuen Battle-Pass veröffentlicht, in dem etwas näher auf die verschiedenen Extras eingegangen wird, die auf ihre Freischaltung warten.

Exklusive Skins und mehr

Zu den gebotenen und präsentierten Belohnungen gehören der NTW-50 „Equinox“-Skin als Belohnung für das Erreichen von Stufe 99, der „Mainframe“-Skin für die EBAA Wildcat als Belohnung auf Stufe 83 oder das neue Fahrzeug EMKV90-T0R als Belohnung für Stufe 22.

Zu den neuen Inhalten der dritten Season „Escalation“ an sich führten die Entwickler von DICE kürzlich aus, dass es sich bei „Spearhead“ um eine neue Karte handelt, die hinsichtlich der Größe in etwa dem entspricht, was mit „Stranded“ in der zweiten Season geboten wurde.

Freuen dürft ihr euch zudem auf den neuen und aus Ägypten stammenden Spezialisten Rasheed Zain. Von offizieller Seite wird der Neuzugang als ein offensiver Charakter beschrieben, der auf sein Airburst-Gewehr XM370A setzt und über die Fähigkeit verfügt, einen kleinen Teil seiner Lebensleiste wieder aufzufüllen, indem er Gegner erledigt.

„Battlefield 2042“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich und ab heute auch über den EA Access-Dienst verfügbar.

