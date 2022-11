Gungrave G.O.R.E: Launch-Trailer und Testwertungen zum Martial-Arts-Shooter

"Gungrave G.O.R.E" ist in der Presse durchgefallen.

„Stilvoller Third-Person-Shooter trifft auf Martial Arts.“ So beginnt die Beschreibung von „Gungrave G.O.R.E“, dessen Release heute für PlayStation, Xbox und PC erfolgte. Schaut euch den Launch-Trailer an, um einen Eindruck vom Spiel zu erhalten:

Sieht nach cooler Action aus, oder? Leider zeichnen die internationalen Pressewertungen ein anderes Bild: Von 18 eingereichten Testberichten fallen 14 Stück neutral aus, drei Stück sogar negativ. Nur eine einzige Wertung ist positiv gehalten. Damit kommen im Durchschnitt 59 von 100 möglichen Punkten zusammen.

Aus der Zeit gefallen

Schauen wir uns ein paar Zusammenfassungen näher an:

PSX Brasil (65 Punkte) findet es schade, dass der Entwickler das Potenzial nicht ausgereizt hat: „Gungrave GORE war ein Titel, der positiv überraschte, aber am Ende enttäuschte. Es ist sicherlich eine Empfehlung, wenn es zu einem erschwinglicheren Preis erhältlich ist und vor allem für das Publikum, das Titel mit intensiver Action mag und bereit ist, die Schwächen des Spiels zu akzeptieren. Ehrlich gesagt, hoffen wir, dass wir irgendwann mehr Versionen der Serie sehen werden und dass sie das volle Potenzial von GORE ausschöpft.“

Auch Noisy Pixel (60 Punkte) hat mehr erwartet: „Gungrave G.O.R.E. bietet nicht die Lebensqualität, die in neueren Spielen zu finden ist. Ich habe zwar eine Schwäche für Nostalgie, aber G.O.R.E. ist eher frustrierend als unterhaltsam. Es gibt einige aufregende Momente mit Arcade-Action, aber die Wellen von Gegnern und die künstliche Schwierigkeit, die sich aus den nervigen Missionszielen ergibt, werden Sie wahrscheinlich schnell ermüden. Ich bin froh, dass Grave von den Toten auferstanden ist, aber ich kann nicht anders, als mehr zu wollen.“

IGN Italia (55 Punkte) weist auf das veraltete Game Design hin: „Gungrave GORE ist ein Spiel aus der Zeit gefallen, selbst wenn man es durch die Linse der Nostalgie betrachtet. Abgesehen von einem narrativen Kontext, der nicht erhalten wurde, aber im Einklang mit den beiden vergangenen Spielen, ist alles vom Gameplay bis zum Leveldesign zu alt, selbst wenn es gelingt, auf eine ziemlich echte Art zu unterhalten.“

Noch enttäuschter ist Hey Poor Player (40 Punkte): „Ich habe Gungrave G.O.R.E ohne jegliche Kenntnis der Serie gespielt, und ich denke, das ist auch gut so. Ich wäre unendlich viel enttäuschter, wenn ich als eingefleischter Fan der Serie in dieses Spiel einsteigen und sehen würde, was für einen schlechten Dienst G.O.R.E dem Namen Gungrave erweist. Es ist erstaunlich, dass Iggymob 50 Dollar für ein Low-Budget-Nischenspiel verlangt, das mit unoriginellem Gameplay, mehreren Soft-Locks, grauenhaftem Leveldesign und lächerlichen Synchronsprechern gespickt ist.“

Im deutschen PlayStation Store liegt der Preis bei 49,99 Euro. Angesichts der niedrigen Qualität scheint dieser Betrag allerdings zu hoch angesetzt.

