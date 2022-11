The Witcher 3 Wild Hunt: CD Projekt RED nennt Termin für Vorstellung der Next-Gen-Fassungen

Wie CD Projekt RED vor kurzem bereits mitgeteilt hatte, wird man am 14. Dezember 2022 die PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Versionen des Fantasy-Rollenspiels „The Witcher 3: Wild Hunt“ veröffentlichen, das seinerzeit als bestes Spiel des Jahres ausgezeichnet wurde. Nun haben die Entwickler bekanntgegeben, dass man in Kürze bereits einen Blick auf die Umsetzungen gewähren wird.

Bereits am morgigen Mittwochabend um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird CD Projekt RED auf dem offiziellen Twitch-Kanal die technischen Verbesserungen im Detail vorstellen. Schließlich hatte man bereits bestätigt, dass neben einer optimierten Performance auch Raytracing sowie „dutzende grafische Verbesserungen“ an Bord sein werden. Außerdem sollen die Ladezeiten massiv reduziert worden sein, während eine höhere Auflösung sowie eine bessere Bildwiederholungsrate ebenfalls nicht fehlen dürfen.

Darüber hinaus wird man auch einige neue Inhalte ins Abenteuer bringen, die unter anderem auf der erfolgreichen Netflic-Serie „The Witcher“ basieren sollen. Darunter befinden sich neue Waffen, Accessoires sowie Outfits. Dementsprechend kann man gespannt sein, wie die neuen Inhalte im Detail aussehen werden.

Wer „The Witcher 3: Wild Hunt“ in der Standard- oder der Game of the Year-Edition für die PlayStation 4 oder die Xbox One besitzt, wird das Upgrade für die entsprechende Konsolenfamilie kostenlos erhalten. Somit kann man sich pünktlich zum Weihnachtsfest ein weiteres Mal mit Geralt von Riva auf die Suche nach Ciri begeben und sich mit der Wilden Jagd anlegen.

Wenn ihr morgen Abend live dabei sein möchtet, solltet ihr diesen Twitch-Kanal im Auge behalten.

