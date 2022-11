PS6: Sony gibt Hinweis auf Release-Zeitraum

Auch wenn die neue Konsolengeneration aufgrund der Produktionsengpässe kaum durchstarten konnte, kommt es in einem Dokument, das im Rahmen der CMA-Untersuchung des geplanten Activision-Blizzard-Kaufs durch Microsoft veröffentlicht wurde, zu einer Erwähnung der nächsten Generation.

In einer Antwort an die CMA äußert Sony Interactive Entertainment zunächst die Erwartung, wie lange die „Call of Duty“-Reihe nach einer erfolgten Übernahme auf den PlayStation-Konsolen bleiben würde. Das Unternehmen geht davon aus, dass man den Zugang zur Ego-Shooter-Reihe nach dem Jahr 2027 verlieren wird.

Im weiteren Verlauf heißt es ebenfalls, dass Sony bis zur Markteinführung der nächsten Generation der PlayStation den Zugang zu „Call of Duty“ und anderen Activision-Titeln verlieren würde, wobei die erwartete Jahreszahl für die Markteinführung der neuen Hardware geschwärzt wurde.

Die im Dokument gemachten Angaben würden in ihrer Kombination bedeuten, dass die PlayStation 6 voraussichtlich erst nach dem befürchteten „Call of Duty“-Wegfall, also frühestens 2028, auf den Markt kommen wird, wie der Analyst Piers Harding-Rolls in einem Tweet hervorhebt:

Sony referred to a next generation of PlayStation console in its CMA response, with the suggested year of release being redacted

This was in a passage where it was referring to losing access to CoD after 2027, with higher potential for platform switching

PlayStation 6 in 2028? pic.twitter.com/f7govC8R7A

