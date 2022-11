WB Games Montreal: Neues Projekt der Gotham Knights-Macher offenbar mit Multiplayer

Bereits Ende des vergangenen Jahres sickerte durch, dass die "Gotham Knights"-Macher von WB Games Montreal an einem bisher unangekündigten Triple-A-Projekt arbeiten. Einer aktuellen Stellenausschreibung des Studios zufolge könnte auch eine Mehrspieler-Komponente geboten werden.

WB Games Montreal arbeitet an einem unangekündigten Triple-A-Projekt.

Im vergangenen Monat veröffentlichten die Entwickler von WB Games Montreal das Action-Rollenspiel „Gotham Knights“, das sowohl von den Kritikern als auch der Community eher verhalten aufgenommen wurde.

Wie bereits Ende des vergangenen Jahres durchsickerte, arbeitet das kanadische Studio seit einer Weile an einem weiteren Triple-A-Projekt, das aktuell noch auf seine Enthüllung wartet. Wie sich frisch veröffentlichten Stellenausschreibungen von WB Games Montreal entnehmen lässt, versteckt sich hinter dem Ganzen ein neuer AAA-Blockbuster, der unter anderem für die Konsolen erscheinen wird.

Dies geht aus einer Jobanzeige hervor, mit der sich WB Games Montreal auf die Suche nach einem Senior-Concept-Artist für die Charaktere des unangekündigten Titels begibt.

Ein Projekt auf Basis der Unreal-Engine

Aus einer weiteren Stellenausschreibung für einen Senior-Gameplay-Programmer geht hervor, dass der neue Titel auf Basis der Unreal-Engine entwickelt wird. Zudem sollten mögliche Bewerber in der Vergangenheit an „Multiplayer-Architekturen gearbeitet haben“, was dafür sprechen dürfte, dass das nächste Projekt der „Gotham Knights“-Macher mit einer bisher nicht näher konkretisierten Mehrspieler-Komponente versehen wird.

Woran das kanadische Studio derzeit arbeitet, ist unklar. In den vergangenen Monaten wurde immer wieder spekuliert, dass sich hinter dem nächsten Projekt von WB Games Montreal ein „Superman“-Abenteuer verstecken könnte. Doch auch von einer ganz neuen Marke war in den unbestätigten Berichten die Rede. Gerüchte, die bisher aber weder von den Entwicklern selbst noch von den Verantwortlichen von Warner Bros. Interactive Entertainment kommentiert wurden.

Weitere Meldungen zum Thema:

Sollten sich handfeste Details zum nächsten Triple-A-Projekt von WB Games Montreal ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Quelle: Gamingbolt

Weitere Meldungen zu WB Games Montreal.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren