PS Plus Extra und Premium: Bug kann zu Verlust eurer Spiele führen

PS Plus Extra und Premium:

Der Aboservice Playstation Plus wurde dieses Jahr um eine Extra- und Premium-Mitgliedschaft erweitert. Nun ist aber ein Bug aufgetaucht, der eure vorhandenen Spiellizenzen überschreiben kann, solltet ihr Abonnent der neuen Stufen sein.

Playstation Plus, Sonys Konkurrent zum Game Pass von Microsoft, gibt es seit 2010. Spieler, die von Anfang an dabei sind, haben wahrscheinlich schon einige Spiele über den Abodienst angehäuft. Dieses Jahr wurde das System um die Extra- und die Premiumstufe erweitert. Abonnenten des ursprünglichen PS Plus-Dienstes sind automatisch zu Essential-Mitgliedern geworden.

Bug löscht Spiele unwiderruflich

Doch diese Umstellung hat anscheinend einen Bug hervorgerufen, durch den ihr eure bereits erhaltenen Titel unwiederbringlich verlieren könnt. Er betrifft Spiele, die ihr noch zur Zeit des ursprünglichen Modells eurer Bibliothek hinzugefügt habt. Wurde aber mittlerweile eine Extra- oder Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen, solltet ihr vorsichtig sein, welche Spiele ihr euch über die monatlichen Spielekataloge sichert.

Falls ihr euch einen Titel, den ihr bereits über PS Plus besitzt, noch einmal über den neuen Extra-Katalog holt, kann es passieren, dass ihr ihn für immer verliert, wenn er wieder aus dem Katalog entfernt wird. So ist es einem User mit „GreedFall“ ergangen, das er sich noch als Abonnent des ursprünglichen PS-Plus-Systems als PS4-Version gesichert hatte. Später bezog er offenbar die auf die neue Konsolengeneration erweiterte PS Plus Extra-Version des Spiels.

Zwischenzeitlich wurde „GreedFall“ wieder aus dem Extra-Katalog entfernt. Genau wie die ursprüngliche Lizenz des Users, der nun komplett ohne Spiel dasteht. Diese wurde nämlich mit der neuen Version überschrieben, wodurch der Zugriff auf die damals gesicherte und normalerweise dauerhaft verfügbare Version verloren ging.

Ihr solltet es also möglichst vermeiden, Spiele, die ihr bereits besitzt, erneut eurer Bibliothek hinzuzufügen, wenn ihr Abonnent von PS Plus Extra oder Premium seid. Zwar gibt es noch keine weiteren Meldungen dieser Art, allerdings auch kein Dementi von Sony.

Das heißt, bevor ihr ein Spiel der Extra- oder Premium-Stufen mit eurem Konto verknüpft, wäre zunächst zu prüfen, ob ihr es bereits in der Essential-Version besitzt. Wenn die Extra- oder Premium-Version einen Mehrwert gegenüber der Essential-Version bietet, zum Beispiel die Extra-/Premium-Version für PS4 und PS5 optimiert ist, während die Essential-Version nur als PS4-Version vorliegt, müsst ihr euch entscheiden, ob ihr die schlechtere Lizenz für immer behalten wollt oder zu der besseren wechselt, die verloren geht, sobald das Spiel die PS Plus-Stufe verlässt.

Mehr zu Playstation Plus:

Der PS Plus-Dienst bietet in der Essential-Stufe einen monatlich wechselnden Katalog an kostenlos spielbaren Titeln. Aktuell stehen noch die Spiele von November zur Wahl. Anfang Dezember werden diese ausgetauscht. Extra und Premium bieten einige zusätzliche Vorteile, darunter umfangreiche Spiele mit neueren und älteren Titeln.

Weitere Meldungen zu PS Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren