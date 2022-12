Indiana Jones: Director von Chronicles of Riddick stößt zum Team

Das „Indiana Jones“-Team beim Studio MachineGames hat eine neue, hochkarätige Unterstützung erhalten. Jens Andersson hat sich dem Entwicklerstudio angeschlossen, der zuvor an einigen bekannten und beliebten Titeln mitgearbeitet hat.

Das kommende „Indiana Jones“-Spiel soll Bethesdas Todd Howard zufolge ein „einzigartiger“ Genre-Mix sein, der den berühmten Archäologen in seiner Blütezeit zeigt. Den neuesten Gerüchten zufolge soll das Spiel außerdem kein Exklusiv-Titel sein, obwohl das Studio MachineGames zu Microsoft gehört.

Andersson ist mit „Indiana Jones“ bereits vertraut

Jens Andersson soll bei „Indiana Jones“ als Design Director fungieren und zusammen mit dem Creative Director Axel Torvenius, der zuvor als Art Director für die „Wolfenstein“-Spiele tätig war, sowie mit Executive Producer Jerk Gustafsson an der Spitze arbeiten. Andersson war unter anderem als Director der Spiele „Chronicles of Riddick“ und „The Darkness“ tätig. Insgesamt sollen mehr als 20 Entwickler, die an „The Darkness“ aus dem Jahr 2007 gearbeitet haben, derzeit an dem kommenden „Indiana Jones“ werkeln.

Vor mehr als einem Jahrzehnt war Jens Andersson außerdem einige Jahre bei LucasArts, wo er eigentlich für die Arbeiten an einem anderen „Indiana Jones“-Spiel angeheuert wurde. Dieses wurde jedoch eingestellt. „Das ist auch eine Wiedergutmachung. Als ich 2009 das Angebot annahm, nach San Francisco zu gehen, sollte ich die Entwicklung eines Indiana-Jones-Spiels leiten. Aber der Titel wurde eingestellt, bevor ich überhaupt dort war“, so Andersson. „Jetzt bekomme ich die Chance, das zu tun, was ich mir ursprünglich erhofft hatte, aber dieses Mal kann ich es mit einigen meiner ältesten und besten Freunde tun. Bei MachineGames einzusteigen ist wie nach Hause zu kommen – erstaunliche Leute, mit denen ich bei Riddick und Darkness zusammengearbeitet habe, aber auch jede Menge neue, deren Talent mich täglich umhaut.“

Weitere Meldungen zu „Indiana Jones“:

In dieser Woche sprach Bethesdas Todd Howard in einem Interview unter anderem über das „Indiana Jones“-Spiel. Die Idee hatte Howard, der bei dem Titel als ausführender Produzent beteiligt ist, bereits im Jahr 2009. Der Wolfenstein-Entwickler MachineGames sei „perfekt für dieses Spiel geeignet, was das Storytelling und die Art der Aufzeichnung angeht“, so Howard. Das Studio soll „einen unglaublichen Job“ machen.

Quelle: VGC

Weitere Meldungen zu Indiana Jones.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren