Star Wars Jedi Survivor: Erster Gameplay-Trailer angekündigt

EA hat einen ersten Gameplay-Trailer für "Star Wars Jedi: Survivor" angekündigt. Er soll in wenigen Tagen erscheinen und neue Infos zum Kampfsystem beinhalten, welches sich sehr am Vorgänger orientieren wird.

„Star Wars Jedi: Survivor“, der Nachfolger des 2019 erschienenen und sehr beliebten „Star Wars Jedi: Fallen Order“, wurde bereits im Mai dieses Jahres angekündigt. Seitdem haben wir aber außer einem cineastischen Teaser-Trailer und vereinzelten Updates seitens der Entwickler keine Infos über das neue Abenteuer im „Star Wars“-Universum erhalten.

Erst kürzlich wurde jedoch ein Release-Datum über die offizielle Steam-Seite des Spiels enthüllt. Nach diesem soll „Star Wars Jedi: Survivor“ am 16. März 2023 erscheinen.

Game Awards als Bühne für ersten Gameplay-Trailer

Zusätzlich hat nun EA auf dem offiziellen „Star Wars“-Twitter-Account einen ersten Gameplay-Trailer zu Cal Kestis‘ neuestem Ableger angekündigt. Er soll passend zu einem bald stattfindenden Event gezeigt werden.

Im Tweet spricht EA von einem „actionreichen Gameplay“, das uns im neuen Trailer gezeigt werden soll. Er wird im Rahmen der Game Awards zu sehen sein, welche am 8. Dezember 2022 in Los Angeles laufen wird. Für uns startet die Show wegen der Zeitverschiebung am 9. Dezember um 1:30 Uhr morgens. Host Geoff Keighley bestätigte die Ankündigung von EA auf seinem eigenen Twitter-Account.

Ob wir im Trailer auch neue Einzelheiten zur Story erfahren, ist eher unwahrscheinlich. Er soll sich hauptsächlich auf das Gameplay des neuen Weltraum-Action-RPGs fokussieren. Klar ist bereits, dass „Star Wars Jedi: Survivor“ fünf Jahre nach dem ersten Teil und gleichzeitig zur Obi-Wan-Kenobi-Serie spielt.

Protagonist Cal muss alles tun, um in der vom Imperium kontrollierten Galaxis zu überleben, da er einer der letzten Überlebenden Jedi ist. Weitere Details zur Story werden aber bestimmt noch vor Release bekannt gegeben, da der erste Teaser-Trailer einige bis jetzt noch ungeklärte Fragen aufgeworfen hat.

„Star Wars Jedi: Survivor“ erscheint voraussichtlich am 16. März 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC.

