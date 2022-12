Crisis Core Final Fantasy VII Reunion: Fans lachen über Getty-Wasserzeichen

Seit dem 13. Dezember ist „Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion“ erhältlich. Dabei handelt es sich um eine erneuerte Version des ursprünglich 2077/2008 erschienenen PlayStation-Portable-Spiels „Crisis Core“. Das Remaster ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, den PC und die Nintendo Switch erhältlich.

Wie die Kollegen von Kotaku nun berichten, ist den Entwicklern des Spiels anscheinend ein kleiner Fauxpas unterlaufen. In der Shinra Villa taucht ein Bild auf, bei dem deutlich ein Wasserzeichen der Bildagentur Getty Images zu sehen ist.

Wasserzeichen ist deutlich zu sehen

Das entsprechende Bild taucht im achten Kapitel von „Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion“ auf. In der Story betritt man das Shinra-Anwesen, in dem viele opulente Gemälde hängen. Schaut man sich eines der Bilder genauer an, sieht man sehr deutlich das Wasserzeichen von Getty Images. Das Wasserzeichen befindet sich fast genau in der Mitte des Gemäldes, was die Frage aufwirft, warum die Entwickler diesen peinlichen Fehler nicht bemerkt haben.

Das Wasserzeichen lässt zudem darauf schließen, dass das Gemälde im Spiel mit einer Bildvorschau erstellt wurde. Ob eine Lizenz für die Bildrechte gezahlt wurde, ist ebenfalls nicht bekannt. Bei dem Bild handelt es sich um das Werk „Ludgate Circus, London“, das der Künstler John Crowther im Jahr 1881 gemalt hat. Das Bild ist in der Shinra Villa mindestens drei Mal zu sehen.

Im Internet machen sich viele Nutzer über den nun entdeckten Fehler lustig. Während einige Spieler schreiben, dass dies die Immersion zerstöre, witzeln andere, welche Implikationen dies für die Welt der Rollenspiel-Reihe haben könnte. So schreiben einige Nutzer, dass sie London und Getty Images von nun an als Teil des offiziellen Kanons von „Final Fantasy“ ansehen.

Quelle: Kotaku, VGC

