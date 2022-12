Battlefield 2042: Trailer liefert Details zum Ablauf des „Battle of Nordvik“-Events

In wenigen Tagen startet in der Welt des Multiplayer-Shooters "Battlefield 2042" das "Battle of Nordvik" genannte Event, das sich über einen Zeitraum von drei Wochen erstrecken wird. In einem frisch veröffentlichten Trailer wird etwas näher auf den Ablauf des Events eingegangen.

Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, werden euch die Entwickler von DICE die Feiertage und den Start in das neue Jahr mit einem mehrwöchigen Event in „Battlefield 2042“ versüßen.

Das besagte Event trägt den Namen „Battle of Nordvik“ und wird sich über einen Zeitraum von drei Wochen erstrecken. Los geht am kommenden Dienstag, den 20. Dezember 2022. Zur Einstimmung auf das in Kürze startende Event stellten Electronic Arts und die Entwickler von DICE einen frischen Trailer bereit, in dem auf die Inhalte und den Ablauf des „Battle of Nordvik“-Events eingegangen wird.

Versprochen werden unterschiedliche Erfahrungen, die in nächsten Wochen für zusätzliche Abwechslung sorgen sollen.

Diese Inhalte werden geboten

Die erste Woche des „Battle of Nordvik“-Events findet unter dem Namen „Assault on Nordvik“ statt und bietet euch einen Conquest-Assault-Spielmodus, in dem 64 Teilnehmer im Namen ihrer Teams gegeneinander antreten. Luftfahrzeuge sind in diesem Modus nicht verfügbar. Weiter geht es in der zweiten Woche mit „Defense of Nordvik“.

„Defense of Nordvik“ umfasst einen 16-gegen-16-Vergeltungsmodus. Den Schlusspunkt setzt die dritte Woche, die unter dem Namen „Liberation of Nordvik“ abgehalten wird. Für das spektakuläre Finale des „Battle of Nordvik“-Events soll ein 64v64-Durchbruch-Chaos-Modus sorgen, der als eine „schnellere und härtere Version des regulären Spiel-Modus“ beschrieben wird.

„Battlefield 2042“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

