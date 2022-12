Japan-Charts: Crisis Core startet erfolgreich und PS5 auf dem Vormarsch

Welche Spiele und Konsolen in Japan vergangene Woche am beliebtesten waren, zeigen die aktuellen Famitsu-Charts.

Während die Neuauflage von „Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion“ in Großbritannien bescheiden startete, sieht die Situation in Japan anders aus. Hier verkaufte sich das Action-RPG mit Zack Fair genau 156.530 Mal. Am erfolgreichsten war hierbei mit wenig Abstand die PS5-Fassung (54.522 Verkäufe). Dahinter folgt die PS4-Version mit 53.481 Verkäufen und die Switch-Version mit 48.527 verkauften Einheiten.

Neben dem „Final Fantasy“-Ableger sind ausschließlich Switch-Spiele vertreten. Angeführt werden die Top 10 von „Pokémon Karmesin & Purpur“, die inzwischen auf stolze 3.963.266 Verkäufe kommen. Allein in der vergangenen Woche fanden die beiden Editionen 260.784 weitere Abnehmer.

„Horizon Forbidden West“, das letzte Woche noch den fünften Platz belegte, ist sieben Plätze nach hinten gerutscht. Immerhin 12.092 Mal hat sich die PS5-Version des dystopischen Action-Rollenspiels verkauft.

Software-Charts

[Switch] Pokémon Karmesin & Purpur – 260.784 (3.963.266) [Switch] Splatoon 3 – 68,927 (3,566,641) [PS5] Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion – 54,522 [PS4] Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion – 53,481 [Switch] Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion – 48.527 [Switch] Nintendo Switch Sports – 33.006 (843.257) [Switch] Dragon Quest Treasures – 31.656 (175.306) [Switch] Minecraft – 23.343 (2.922.071) [Switch] Mario Kart 8 Deluxe – 22.740 (4.972.488) [Switch] Mario + Rabbids Sparks of Hope – 15.060 (46.173)

Hardware-Charts

Nachdem Sony die Lieferengpässe in Asien behoben konnte, nehmen die PS5-Verkäufe immer weiter an Fahrt auf. 64.420 Mal wurde die Laufwerk-Variante in der zweiten Dezemberwoche ausgeliefert. Die Digital-Edition kommt auf 6.076 Verkäufe. Wer sich in Nippon Ende 2022 noch eine PS4 holen möchte, hat es übrigens schwer: Die alte Sony-Konsole ist bei japanischen Händlern kaum noch zu kriegen. Ausgeliefert wurden zuletzt 3.161 Exemplare.

Nintendo Switch OLED – 97.909 (3.488.037) PS5 – 64.420 (2.000.593) Nintendo Switch – 47.125 (19.005.911) Nintendo Switch Lite – 28.049 (5.066.543) PS5 Digital – 6.076 (307.977) PS4 – 3.161 (7.838.883) Xbox Series S – 875 (225.206) New 2DS LL – 48 (1.189.473) Xbox Series X – 35 (172.080)

Quelle: Famitsu

