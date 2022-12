Kojima Productions: Arbeiten an einem neuen Metal Gear Solid wohl ausgeschlossen

Im Interview mit IGN ging der bekannte japanische Game-Designer Hideo Kojima auf seine Pläne für die Zukunft ein und gab bekannt, dass er mit seinem Team Kojima Productions nur noch an eigenen Marken arbeiten möchte. Damit dürfte ein neues "Metal Gear Solid" von Kojima vom Tisch sein.

Hideo Kojima wird wohl nicht mehr an der "Metal Gear Solid"-Reihe arbeiten.

Vor wenigen Tagen feierten die Entwickler des japanischen Studios Kojima Productions den mittlerweile siebten Geburtstag ihrer Unabhängigkeit.

Passend dazu sprach der bekannte Game-Designer Hideo Kojima im Interview mit IGN über seine Pläne für die Zukunft und wies darauf hin, dass sich die kreativen Köpfe von Kojima Productions nur noch auf eigene Marken konzentrieren möchten. Neben ganz neuen IPs sind demnach auch Nachfolger zu den Marken von Kojima Productions geplant.

Die Arbeiten an externen Marken beziehungsweise den IPs anderer Publisher hingegen schließt Kojima kategorisch aus. Damit dürften sich auch die letzten Hoffnungen auf ein neues „Metal Gear Solid“, das unter der Aufsicht von Kojima entsteht, zerschlagen haben.

Kein kontinuierliches Wachstum vonnöten

Vor allem die Tatsache, dass es sich bei Kojima Productions um ein privates Entwicklerstudio handelt, versetze die Entwickler in die Lage, kreativ eigene Wege zu gehen, ohne Anlegern und Investoren Rechenschaft ablegen zu müssen. „Kojima Production ist nicht börsennotiert. Daher habe ich nicht das Ziel, das Unternehmen stetig auszubauen“, führte Kojima diesbezüglich aus und wies darauf hin, dass es ihm einfach nur darum gehe, gute Spiele zu entwickeln.

„Alles, was ich möchte, ist gute Arbeit zu hinterlassen“, so Kojima weiter. „Und das ist die Haltung, die ich beim Entwickeln von Spielen einnehme, während ich auch darüber nachdenke, andere Arten von visuellen Projekten zu machen. Wir werden die Haltung beibehalten, unsere eigenen IPs zu erschaffen und nicht an IPs zu arbeiten, die von anderen lizenziert wurden.“

Aktuell arbeitet Kojima Productions unter anderem an „Death Stranding 2“ und einem Cloud-Projekt, das aus einer Zusammenarbeit mit den Xbox Studios hervorgehen wird.

