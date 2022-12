Kojima Productions: Kojima möchte 2023 einen komplett neuen Titel vorstellen

Am heutigen Freitag, den 16. Dezember 2022 feiern die Entwickler von Kojima Productions den siebten Geburtstag ihrer Eigenständigkeit und begingen das Jubiläum unter anderem mit einer ausführlichen Studio-Tour.

Im Rahmen des Specials sprach Studio-Gründer und Designer-Legende Hideo Kojima zudem über seine Pläne für die Zukunft und wies unter anderem darauf hin, dass er im nächsten Jahr einen komplett neuen Titel enthüllen beziehungsweise vorstellen möchte. „Neben Death Stranding 2 bereiten wir auch ein komplett neues Spiel sowie einige visuelle Projekte vor“, so Kojima in der Videobotschaft. „Ich hoffe, Ihnen im nächsten Jahr mehr Informationen zu all diesen Dingen liefern zu können.“

Auf welchen Titel er sich hier im Detail bezog, verriet der 59-jährige Japaner nicht.

Kojima Productions arbeitet an mehreren neuen Projekten

Bisher wissen wir nur, dass sich hinter dem Ganzen ein Projekt befindet, das Kojima laut eigenen Angaben „schon immer realisieren wollte“ und mit dem er komplett neue Wege geht. Denkbar wäre, dass sich Kojima hier auf den Cloud-Titel bezieht, der in Zusammenarbeit mit den Xbox Studios entsteht und im Juni dieses Jahres angekündigt wurde.

Zudem wurde Kojima Productions in den letzten Monaten mit einem Horror-Titel in Verbindung gebracht, der sich unter dem Namen „Overdose“ in Entwicklung befinden soll. Offiziell bestätigt wurde dieses Projekt bislang allerdings nicht. Ganz im Gegensatz zu „Death Stranding 2“, das über Monate durch die Gerüchteküche geisterte und auf den The Game Awards 2022 in diesem Monat für die PlayStation 5 angekündigt wurde.

Darüber hinaus wurde in dieser Woche bekannt gegeben, dass sich auch ein Film zu „Death Stranding“ in Arbeit befindet.

