PLAY3.de: Einen guten Rutsch wünscht euch das gesamte Team!

Heute geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende! Nachdem wir seit Monaten darüber diskutieren, ob Activision Blizzard tatsächlich ein Teil von Microsoft wird und etwaige Marken wie „Call of Duty“, „Diablo“ und weitere in Zukunft die PlayStation links liegen lassen, sollten wir heute noch einmal zur Ruhe kommen und uns besinnen, was uns dieses Jahr alles an positiven Dingen gebracht hat.

Ein tolles Jahr liegt hinter uns!

So erschienen Spiele wie „Elden Ring“, „God of War: Ragnarök“, „Horizon: Forbidden West“ oder auch „Gran Turismo 7“, die unsere Community lange Zeit beschäftigten, miteinander interagieren und einander helfen ließen. Darüber hinaus hat Sony Interactive Entertainment mit PlayStation VR2 die nächste Generation ihrer Virtual Reality-Peripherie angekündigt, die bereits im nächsten Jahr die Spieler mit Titeln wie „Horizon: Call of the Mountain“, „The Dark Pictures Switchblade“ und weiteren begeistern soll.

Zum Jahresabschluss bedanken wir uns noch einmal herzlich für eure Aktivität in den Kommentaren und im Forum. Ohne euch könnten wir diese Arbeit nicht machen und euch immer mit den neuesten Nachrichten versorgen. Und wir planen das noch eine lange Zeit für euch zu machen!

In diesem Sinne wünscht euch das gesamte Team von PLAY3.de einen guten Rutsch ins neue Jahr! Passt auf euch und eure Liebsten auf! Wir lesen uns im neuen Jahr!

