Assassin’s Creed: Showrunner Jeb Stuart verlässt die Netflix-Serie

Ubisoft und Netflix arbeiten aktuell an einer "Assassin's Creed"-Live-Action-Serie.

Bereits seit geraumer Zeit arbeiten Ubisoft und Streaming-Gigant Netflix an einer Live-Action-Serie basierend auf den „Assassin’s Creed“-Games. Kürzlich verkündete das vertrauenswürdige Branchenmagazin Collider in einer Exklusivmeldung, das Projekt müsse fortan jedoch ohne den einstmals vorgesehenen Showrunner Jeb Stuart („Stirb Langsam“) auskommen. Wir fassen die Details nachfolgend für euch zusammen.

Stuart nicht länger an Assassin’s Creed-Serie beteiligt

Genauer hatten die Kollegen von Collider die Chance, mit Stuart über seine Arbeit an der kommenden 2. Staffel der Netflix-Serie „Vikings: Valhalla“ zu sprechen. Im Rahmen des Interviews ging es auch um die „Assassin’s Creed“-Adaption des VoD-Unternehmens. Auf die Frage, ob der Drehbuchautor, Produzent und Regisseur noch immer an der Show mitarbeite erwiderte er, dass er „nicht mehr an dem Projekt beteiligt“ sei.

Anschließend ging Jeb Stuart etwas näher ins Detail und verriet, es habe unterschiedliche Auffassungen bezüglich der Vision für die Videospiel-Umsetzung gegeben. Dennoch sei er weiterhin davon überzeugt, „dass sie großartig sein wird“ wenn die Serie letztendlich erscheint.

Das Ubisoft-Franchise sei „großartig“ und auch für die Mitarbeiter der Firma habe er nur positive Worte übrig. Letztendlich erklärt der einstige Showrunner der Serie: „Es war einfach eine gute, gemeinsame Zeit für beide Seiten, um weiterzuziehen.“

Bereits 2017 wurden erstmals die Arbeiten an einer „Assassin’s Creed“-Serie bestätigt, bei der es sich damals noch um eine TV-Show handelte. Anschließend wurde es jedoch wieder ruhig um die Produktion, ehe diese 2020 mit einem kurzen Teaser erneut angekündigt wurde. Damals wurde verkündet, der Titel werde in Kooperation mit Netflix entstehen. Im Rahmen der letztjährigen Ubisoft Forward-Ausgabe wurde dieses Vorhaben noch einmal bekräftigt.

Die Videospiel-Adaption befand sich zum Zeitpunkt des letzten Events noch immer in einem frühen Stadium und entsteht als Gemeinschaftsproduktion von Ubisoft Film & Television und Netflix. Als Showrunner und Drehbuchautor sollte ursprünglich Jeb Stuart fungieren. Wer nun in seine Fußstapfen treten wird, ist gegenwärtig noch unbekannt. Ebenfalls unklar ist, wann die „Assassin’s Creed“-Serie bei Netflix starten wird.

Hättet ihr gerne Jeb Stuart als Showrunner der „Assassin’s Creed“-Serie gesehen?

