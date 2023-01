Apex Legends: Tests des neuen Matchmaking-Systems lieferten laut Respawn positive Ergebnisse

Wie viele andere Shooter setzt der von Respawn Entertainment entwickelte Battle-Royal-Shooter „Apex Legends“ auf ein Skill-basiertes Matchmaking-System.

Dieses kam in den vergangenen Jahren allerdings nicht ohne Kritik davon. Stattdessen klagten die Spieler und Spielerinnen von „Apex Legends“ in der Vergangenheit immer wieder darüber, dass Neulinge immer wieder in Lobbys mit langjährigen und erfahrenen Nutzern landeten. Dies wiederum führte dazu, dass Anfänger schnell das Zeitliche segneten und nicht selten frustriert aufgaben.

Nachdem die Entwickler von Respawn Entertainment bereits vor einer Weile Besserung gelobten, wurde laut dem Studio über die Feiertage ein neues Matchmaking-System getestet.

Das neue System lieferte laut Respawn Entertainment vielversprechende Ergebnisse und könnte in den Lobbys von „Apex Legends“ endlich für ausgeglichenere Partien sorgen. „Über die Feiertage haben wir einige Matchmaking-Tests in einer Region durchgeführt, um für ausgeglichenere Matches zu sorgen. Wir sehen vielversprechende Ergebnisse, da die Spieler in der Lage sind, mehr Kills zu erzielen (rosa Linie in der Grafik).“

Unklar ist aktuell noch, wann das neue Matchmaking-System den Weg ins Spiel findet. Da die ersten Tests laut offiziellen Angaben vielversprechend verliefen, könnte es bereits im Laufe der nächsten Wochen so weit sein. Sollte ein konkreter Termin genannt werden, liefern wir diesen natürlich umgehend nach.

„Apex Legends“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch erhältlich.

