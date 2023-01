Apex Legends: Sammel-Event „Hingerissen“ startet in der nächsten Woche

Respawn Entertainment wird in Kürze das Sammel-Event "Hingerissen" in "Apex Legends" an den Start bringen. Entsprechende Details wurden bereits mitgeteilt.

In der kommenden Woche wird das nächste Sammel-Event in dem Battle Royale-Shooter „Apex Legends“ beginnen. Vom 10. bis zum 24. Januar 2023 werden sich die Spieler mit „Hingerissen“ beschäftigen können, wobei das Event einmal mehr einige Inhalte mit sich bringen wird.

Seer erhält sein Erbstück

Unter anderem wird Respawn Entertainment den befristeten Spielmodus „Kontrolle“ zurückbringen, in dem zwei Teams mit jeweils neun Personen um die Eroberung von Kontrollpunkten kämpfen. Im Gegensatz zum normalen Battle Royale-Modus gibt es in Kontrolle unbegrenzte Respawns, die die Action stets am Laufen halten. Auf drei Karten („Lavasiphon“, „Hammond Labs“, „Barometer“) kann man sich in aller Ruhe bekämpfen.

Es wäre auch kein Sammel-Event, wenn nicht auch 24 befristete kosmetische Objekte mit von der Partie wären. Darunter finden sich dieses Mal legendäre Skins für Vantage, Seer, Mad Maggie und Mirage. Darüber hinaus kann man sich Seers Erbstück „Showstopper“ sichern, indem man alle Objekte sammelt. In einem passenden Trailer erhalten wir schon einen Blick auf die Inhalte.

Weitere Meldungen zu Apex Legends:

Derzeit befindet sich „Apex Legends“ in der Season „Finsternis“, die noch bis Mitte Februar aktiv ist. Konkrete Details zur nächsten Season haben die Verantwortlichen bisher nicht mitgeteilt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Apex Legends.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren