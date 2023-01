Hogwarts Legacy: Cinematic-Trailer beeindruckt kurz vor dem Launch – Update

Ein neues Video zu "Hogwarts Legacy" gibt einen Einblick in das Universum, in das Spieler ab Februar mit dem RPG versetzt werden. Ebenfalls macht der Clip noch einmal auf die Möglichkeit der Vorbestellung aufmerksam.

Während der Launch von „Hogwarts Legacy“ nur noch bis Mitte Februar 2023 auf sich warten lässt, zeigt ein neues Video, in welches Szenario die Spieler versetzt werden. Gameplay-Szenen offenbart der unten eingebettete Clip zwar nicht. Doch kann nach dem Start ein recht ansehnlicher Cinematic-Trailer genossen werden, der verschiedene Locations, Charaktere und Zauber vorstellt.

Zudem machen die Entwickler von Avalanche noch einmal darauf aufmerksam, dass „Hogwarts Legacy“ weiterhin vorbestellt werden kann, beispielsweise im PlayStation Store sowie auf Amazon*, wo sich der Titel vor dem Launch zum meistverkauften Spiel aufschwang. Bei teilnehmenden Händlern erhalten Vorbesteller einen Onyx Hippogreif (Reittier) und ein Trankrezept für Felix Felicis.

Hogwarts und weitere Gebiete können erkundet werden

„Hogwarts Legacy“ ist ein RPG, das Spieler in die Welt von „Harry Potter“ versetzt, wo sie als Schüler der Zauberschule Hogwarts in ein Abenteuer geschickt werden. In der Rolle der Nachwuchszauberer suchen Spieler nach mächtigen Artefakten, entdecken neue Zaubersprüche und kämpfen gegen gefährliche Kreaturen, während die eigenen magischen Fähigkeiten erweitert werden.

Im Spielverlauf von „Hogwarts Legacy“ können unter anderem die Schule Hogwarts und die weitläufigen Wälder, die voller Geheimnisse stecken, erkundet werden. Die Macher versprechen eine spannende und einzigartige Geschichte, die Spielern die Möglichkeit bietet, ein eigenes Abenteuer zu erleben. Dabei spielt bereits die Wahl des Hauses (Ravenclaw, Hufflepuff, Gryffindor oder Slytherin) eine Rolle.

Auch zu den technischen Bedingungen wurden jüngst Informationen veröffentlicht. So unterstützen die Versionen für PS5 und Xbox Series X mehrere Grafik-Optionen, darunter der Fidelity-Modus, der mit 30 Bildern pro Sekunde läuft, und der Performance-Modus, der es auf 60 Bilder pro Sekunde bringt. Auch an eine VRR-Unterstützung wurde gedacht.

Weitere Meldungen zu Hogwarts Legacy:

Nach vorangegangenen Verzögerungen wird „Hogwarts Legacy“ am 10. Februar 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC auf den Markt gebracht. Ebenfalls sind Versionen für PS4 und Xbox One geplant, die aber erst am 4. April 2023 erscheinen. Die Nintendo Switch ist am 25. Juni 2023 mit einem Launch an der Reihe.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Update: Warner Bros hat den Cinematic-Trailer inzwischen auch in einer lokalisierten Version für den deutschsprachigen Raum zur Verfügung gestellt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Hogwarts Legacy.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren