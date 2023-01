Modern Warfare 2: Hardcore-Modus kommt mit Season 2

"Call of Duty: Modern Warfare 2" wird mit dem gewünschten Hardware-Modus erweitert. Er findet mit der Season 2 den Weg in den Shooter, wie die Entwickler auf Twitter bekanntgaben.

Der Entwickler Infinity Ward hat bestätigt, dass der bei vielen Spielern beliebte Hardcore-Modus im kommenden Monat als Teil von Season 2 in „Call of Duty: Modern Warfare 2“ aufgenommen wird.

Der Hardcore-Modus wurde entwickelt, um ein ultra-hartes Wettbewerbs-Multiplayer-Erlebnis zu bieten, bei dem das Head-up-Display (HUD) deaktiviert ist, Friendly Fire aber eine allgegenwärtige Gefahr darstellt. Hinzukommt eine schnellere Time-to-Kill-Mechanik, was bedeutet, dass nur eine oder zwei Kugeln ausreichen, um einen Feind zu eliminieren.

Season 2 startet Mitte Februar

Infinity Ward gab kürzlich bekannt, dass „Warzone 2“ und „Modern Warfare 2“ Mitte Februar – und somit später als erwartet – in die zweite Season starten werden. Neue Inhalte, darunter die Rückkehr von Resurgence und eine neue Karte für „Warzone 2.0“ sind mit an Bord des Updates.

Ebenfalls wird das Ranglistenspiel ein Teil von „Modern Warfare 2“. Gleiches gilt für neue Multiplayer-Karten, Modi, Waffen und mehr. In den kommenden Tagen sollen mehr Details zu Season 2 herausgegeben werden, darunter „aufregenden Veränderungen“ in den Bereichen Gulag, Looting und Loadouts.

No HUD? No problem. Hardcore is back! Follow Season 02’s Multiplayer updates in our studio blog later this week. — Infinity Ward (@InfinityWard) January 22, 2023

Ergänzend kam die Erwartung auf, dass in Season 2 die Multiplayer-Karte Castle enthalten sein wird, die zuvor in „Call of Duty World at War“ und „Call of Duty Vanguard“ zu sehen war. Außerdem wird das Ranglistenspiel wohl kompetitive Modi, Skill-Divisionen, sichtbare Skill-Ratings, eine Top-250-Rangliste und Belohnungen für die Besten beinhalten.

Doch auch bei Activisions Erfolgsserie läuft nicht alles rund: Seit dem Launch von „Modern Warfare 2“ und „Warzone 2.0“ Ende des vergangenen Jahres zeigen sich viele Spieler unzufrieden. Vor allem fühlen sich Fans von „Modern Warfare 2“ durch den Mangel an Inhalten im Vergleich zu „Warzone 2.0“, das kostenlos heruntergeladen werden kann, benachteiligt. Abzuwarten bleibt, ob es die zweite Season richten kann.

