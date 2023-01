The Light in the Darkness: Erscheint auch für PlayStation und 15 Minuten im Video

The Light in the Darkness:

"The Light in the Darkness", das den Holocaust thematisiert, wird auch für PlayStation erscheinen. Darüber hinaus können Spieler einen Blick auf ein rund 15 Minuten langes Video werfen.

„The Light in the Darkness“, das ursprünglich für Xbox und PC angekündigt wurde, erscheint auch für PlayStation, wie der zuständige Entwickler Luc Bernard in einem Tweet bekanntgibt. Laut seiner Aussage handelt es sich um das erste Videospiel, das den Holocaust in den Mittelpunkt rückt. Ein Gameplay-Video, das 15 Minuten aus dem Titel zeigt, ist unterhalb dieser Zeilen eingebettet.

Das narrative Spiel soll über den Holocaust aufklären und konzentriert sich auf eine fiktive Familie. Die Ereignisse basieren auf der realen Vel d’Hiv-Razzia in Paris im Jahr 1942, als jüdische Familien von der französischen Polizei unter dem Druck der deutschen Behörden zusammengetrieben wurden.

Spieler sollen mehr über die Ereignisse erfahren

„The Light in the Darkness“ folgt Moses, Bluma und ihrem Sohn Samuel, polnisch-jüdischen Einwanderern, die auf der Suche nach einem besseren Leben nach Frankreich kamen. Der Spieler erlebt die Ereignisse vor der Besetzung Frankreichs durch Nazi-Deutschland bis hin zu den Gräueltaten des Vichy-Regimes.

Der Game Director Luc Bernard hofft, dass „The Light in the Darkness“ dazu beiträgt, dass die Spieler mehr über die Ereignisse erfahren, die sich zu der Zeit ereignet haben, als die meisten von ihnen noch nicht lebten.

Um dies zu erreichen, setzt das Spiel darauf, Zeugenaussagen von Überlebenden zwischen den Szenen zu integrieren, damit die Spieler mit echten Opfern konfrontiert werden und erfahren können, wie sich diese denen im Spiel gleichen. Entwickelt wurde „The Light in the Darkness“ zusammen mit der Holocaust-Forscherin und Überlebenden Joan Salter.

„Für The Light in the Darkness wollte ich mich aus mehreren Gründen auf den Holocaust in Frankreich konzentrieren. Zum einen bin ich Franzose, und über den Holocaust in Frankreich wird selten gesprochen. Ein weiterer Grund ist, dass meine Großmutter mir als Kind Geschichten über ihre Betreuung von Kindern des Kindertransports in Großbritannien erzählte. Der Holocaust hat also meine Familie geprägt“, so Bernard.

Das Spiel soll eine Ohnmachtserfahrung während des Holocausts simulieren, indem es das Gefühl der „mangelnden Kontrolle“ vermittelt. Entscheidungen werden die Spieler entsprechend nicht treffen können. Stattdessen konzentriert sich das Spiel darauf, die Geschichte aus der Perspektive der Familien zu erleben, die Opfer zu vermenschlichen und die widerständigen Taten der Menschen zu beleuchten, die diesen Ereignissen ausgesetzt waren.

„Die Spieler können auf Archive und Fotos zugreifen und die Geschichte im so genannten Bildungsmodus erforschen. Neben Videos von Historikern wird es auch Zeugnisse von Überlebenden zu sehen geben. Das Ziel des Bildungsmodus ist es, Holocaust-Erziehung für alle zugänglich zu machen, auch für diejenigen, die keine Möglichkeit haben, Museen zu besuchen“, so Bernard weiter.

„The Light in the Darkness“ wird ab dem 27. April 2023 für PlayStation, Xbox und PC erhältlich sein. Außerdem wird es im Februar im Museum of Pop Culture in Seattle für alle Besucher zum Spielen ausgestellt.

