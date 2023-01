Dead Island 2: Skilldeck-System ist „vielleicht die aufregendste Neuerung“

„Dead Island 2“ gehört wahrlich nicht zu den Spielen, die zeitnah nach der Ankündigung auf den Markt gebracht wurden. Schon 2014 nahmen wir uns dem Titel in einer Gamescom-Vorschau an. Mittlerweile steht der Zombie-Titel nach mehreren Entwicklerwechseln tatsächlich vor der Veröffentlichung und soll Ende April für Konsolen und PC den Markt erobern.

Im Vorfeld der Veröffentlichung sorgte der Entwickler Dambuster Studios für einige Versprechungen. So soll der Titel mit einem lebendigen Setting und dem Gemetzel aus der First-Person-Perspektive beeindrucken. Hinzu kommt ein Aspekt des Gameplays, von dem die Entwickler besonders begeistert zu sein scheinen. Es ist das Skilldeck-System.

Eine der aufregendsten Neuerungen

In einem Gespräch mit Game Informer (Video unten) erklärten der Creative Director James Worrall und der Lead Narrative Designer Khan, dass das Skilldeck-System „eine der – wenn nicht sogar die aufregendste – Ergänzung des Spiels“ sei. Sie hoben recht rudimentär die Flexibilität hervor, die es den Spielern ermöglichen soll, ihre Ausrüstung und Builds zu gestalten, und erklärten, wie dieses System das Kampfgeschehen im Spiel beeinflussen wird.

„Die künstlerische Gestaltung ist erstaunlich und es macht Spaß, sie anzuschauen und all das. Aber es macht auch wirklich Spaß, mit ihnen zu spielen“, so Khan. „Man kann mitten in der Luft die Fähigkeiten wechseln. Man kann abheben, eine Fähigkeit wechseln und mit einer anderen Ausrüstung landen, das ist einfach unglaublich.“

Worrall fügte hinzu: „Man kann mit seiner Ausrüstung auch ein paar echte Risiken eingehen. Das zahlt sich wirklich aus… und manchmal geht es auch furchtbar schief.“

Auch in Deutschland wird „Dead Island 2“ erscheinen, allerdings nur in einer geschnittenen Fassung. Die Anpassungen halten sich immerhin im Rahmen und beschränken sich auf ein bestimmtes Element des Spiels: Sobald die Zombies erfolgreich bekämpft wurden, wird der Spieler in der USK-Version nicht mehr in der Lage sein, mit ihnen zu interagieren. Alle anderen Spielinhalte bleiben laut Entwickler unverändert.

„Dead Island 2“ soll am 28. April 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC erscheinen. Die bisherigen Meldungen zum Spiel sind in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

