Dead Island 2: Teaser-Trailer ermöglicht einen Blick auf den Protagonisten Ryan

Nachdem kürzlich die ersten Charaktere, die ihr in "Dead Island 2" verkörpern könnt, vorgestellt wurden, steht ab sofort ein passender Teaser-Trailer zur Ansicht bereit. In diesem wird euch der durchschlagskräftige Ryan etwas näher vorgestellt.

Geht in der finalen Phase der Entwicklung nichts mehr schief, dann wird der Horror-Action-Titel „Dead Island 2“ Ende April für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Zur Einstimmung auf den nahenden Release begannen Deep Silver und die Entwickler der Dambuster Studios vor wenigen Tagen damit, euch die spielbaren Charaktere etwas näher vorzustellen. Ergänzend dazu wurde ein frischer Teaser-Trailer veröffentlicht, der euch einen Blick auf den Protagonisten Ryan ermöglicht.

Von offizieller Seite wird Ryan als ein durchschlagskräftiger Charakter beschrieben, der im Kampf vor allem auf seine physische Stärke setzt.

Von Vergeltung und geworfenen Untoten

Seine Kraft ermöglicht es Ryan beispielsweise, Zombies zu packen und zu werfen. Darüber hinaus verfügt der ehemalige Feuerwehrmann über ein Handbeil und die „Vergeltung“ genannte Fähigkeit. Wird „Vergeltung“ aktiviert, erhält Ryan jedes Mal, wenn er eine Attacke blockt oder einem Angriff ausweicht, einen kleinen Kraftschub. Der „Seesaw“-Skill hingegen sorgt für einen kleinen Gesundheitsschub, wenn ein Zombie erfolgreich niedergeschlagen wird.

In „Dead Island 2“ warten nicht nur komplett neue Charaktere auf euch. Darüber hinaus führt der Weg zum ersten Mal in die Kult-Metropole Los Angeles, die von einer Zombieplage heimgesucht wird. Genau wie im originalen „Dead Island“ könnt ihr die vor euch liegenden Abenteuer wahlweise alleine oder kooperativ mit anderen Spielern beziehungsweise Spielerinnen in Angriff nehmen.

„Dead Island 2“ wird ab dem 28. April 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich sein.

