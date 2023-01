Dead Island 2: Ryan & Dani – Entwickler stellen zwei weitere Hauptcharaktere vor

Nach einer weiteren Verschiebung ist der Horror-Action-Titel „Dead Island 2“ mittlerweile für eine Veröffentlichung im April dieses Jahres vorgesehen.

Ergänzend zu dieser Ankündigung stellten Deep Silver und die verantwortlichen Entwickler der Dambuster Studios zwei weitere Hauptcharaktere vor, mit denen ihr das blutige Abenteuer in Angriff nehmen könnt. Zum einen haben wir es hier mit dem bulligen Ryan zu tun, der sich im Kampf gegen die Untoten laut offiziellen Angaben vor allem auf seine physische Kraft verlässt und in der Lage ist, die Zombies zu greifen und durch die Gegend zu schleudern.

Darüber hinaus wurde Ryan als ein Pole-Dancer mit einer Feuerwehrroutine beschrieben.

Release in Deutschland in einer geschnittenen Fassung

Der zweite vorgestellte Hauptcharakter trägt den Namen Dani, eine Punkerin mit einer Vorliebe für Roller-Derbys. Zu den interessantesten Fähigkeiten von Dani gehört laut den Entwicklern ihr Berserk-Skill, der die junge Frau in die Lage versetzt, auf explosive Waffen und Angriffe zurückzugreifen. Während es sich bei Ryan um eine klassische Autoritätsperson handelt, zog Dani von Irland nach Kalifornien, um ihre rebellische Seite auszuleben.

Wie im vergangenen Monat eingeräumt wurde, wird „Dead Island 2“ in Deutschland lediglich in einer geschnittenen Fassung veröffentlicht. Im Vergleich mit der Version aus dem Ausland ist es in der USK-Fassung nicht mehr möglich, mit den Untoten zu interagieren, nachdem diese ihr Leben aushauchten. Alle anderen Gore-Effekte hingegen blieben auch hierzulande erhalten.

„Dead Island 2“ wird am 28. April 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

