The Last of Us: Spiel-Darstellerin von Tess erliegt ihrer Krebserkrankung

The Last of Us:

Annie Wersching bei den Motion-Capture-Dreharbeiten von "The Last of Us".

Als Schauspielerin war Annie Wersching an unzähligen TV-Serien beteiligt. Und auch in einem namhaften Videospiel übernahm sie eine wichtige Rolle: In „The Last of Us“ aus dem Jahr 2013 spielte sie die Schmugglerin Tess, die das Protagonisten-Duo anfangs begleitete.

Nachdem bei ihr im Sommer 2020 Krebs diagnostiziert wurde, ist sie am gestrigen Sonntag an ihrer schweren Krankheit gestorben. Genau an diesem Tag erschien die dritte Folge der „The Last of Us“-Adaption, die momentan auf Sky und WOW läuft. Wie im Spiel ist auch hier ihr Charakter an der Seite von Joel und Ellie zu sehen. Allerdings wird Tess in der Serie von Anna Torv verkörpert.

Druckmann und Mazin weisen auf Spendenaktion hin

Neil Druckmann, dem leitenden Entwickler des hochgelobten Action-Adventures, ist diese Schreckensnachricht natürlich nicht entgangen. Auf Twitter schrieb er folgendes:

Am Ende seines Beitrags verweist er auf eine Spendenaktion, die der Familie von Annie Wersching zugute kommt. Genauer gesagt geht das gesammelte Geld an ihre Söhne im Alter von zwölf, neun und vier Jahren. Nach aktuellem Stand sind schon 143.264 US-Dollar zusammengekommen. Das Spendenziel liegt bei 250.000 US-Dollar.

Craig Mazin, der Showrunner von „The Last of Us“, machte ebenfalls mit einem Reddit-Beitrag auf den Spendenlink aufmerksam. Zudem schreibt er unter anderem: „Auch wenn die HBO-Serie eine neue Version von The Last of Us ist, sind unsere Geschichten, Welten und Leben untrennbar miteinander verbunden. Wir sind jetzt eine gemischte TLOU-Familie, und wenn eine Tragödie zuschlägt, spüren wir sie alle.“

Für ein Andenken in der dritten Episode war es zu spät, doch die Verantwortlichen möchten das so schnell wie möglich nachholen. Des Weiteren machen sie sich Gedanken, wie sie sonst noch helfen können.

