Deliver Us Mars: Story-Adventure ab sofort erhältlich – Launch-Trailer & Erste Testwertungen

Deliver Us Mars:

Ab sofort ist das Story-Adventure "Deliver Us Mars" für die Konsolen und den PC erhältlich. Passend zum Release stehen neben dem offiziellen Launch-Trailer auch die ersten internationalen Reviews bereit.

"Deliver Us Mars" ist ab sofort erhältlich.

Nach einer Verschiebung, die vor allem dem finalen Feinschliff zugute kommen sollte, ist das Science-Fiction-Adventure „Deliver Us Mars“ von Keoken Interactive ab sofort erhältlich.

Begleitet wurde der Release des narrativen Adventures vom obligatorischen Launch-Trailer, der unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit steht und etwas näher auf die Handlung des Sequels eingeht. Darüber hinaus wird euch ein Blick auf die wichtigsten Charaktere von „Deliver Us Mars“ ermöglicht.

Die Geschichte setzt laut offiziellen Angaben zehn Jahre nach den Geschehnissen von „Deliver Us The Moon“ ein und versetzt euch auf den roten Planeten, wo es um nicht weniger als den Fortbestand der Menschheit geht.

Die schicksalsträchtige Reise zum Mars

Ihr schließt euch in „Deliver Us Mars“ der Besatzung des Zephyr-Spaceshuttles an und reist auf den roten Planeten, um lebenswichtige Kolonisationsschiffe zurückzuholen und die Energieversorgung der Erde zu sichern. Dabei stoßt ihr auf eine dunkle Bedrohung, die von der geheimnisvollen Gruppierung „Outward“ ausgeht, und versucht herauszufinden, welche Pläne von ihr verfolgt werden.

Pünktlich zum Release von „Deliver Us Mars“ stehen auch die ersten internationalen Reviews zur Verfügung. Die PlayStation 5-Fassung des Story-Adventures bringt es nach acht Wertungen auf Metacritic auf einen Wert von soliden 71 Punkten. Gelobt werden vor allem die spannende und mit verschiedenen Wendungen versehene Geschichte, die atmosphärische Darstellung des Mars sowie die unterhaltsamen Puzzles und Rätsel.

Kritik hingegen gibt es für die nicht immer ausgereifte Technik, die trotz der Verschiebung und der damit verbundenen zusätzlichen Entwicklungszeit mit diversen Problemen zu kämpfen hat. Diese reichen von vereinzelten Slow-Downs über Tearing bis hin zu mitunter recht steifen Animationen. Eine Übersicht über alle bisher veröffentlichten Reviews zu „Deliver Us Mars“ findet ihr auf Metacritic.

Weitere Meldungen zu Deliver Us Mars:

„Deliver Us Mars“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

