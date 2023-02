LEGO: Jobanzeige von TT Games bestätigt Projekt auf Basis einer bekannten Marke

Vor wenigen Tagen erreichte uns die Meldung, dass sich Warner Bros. Interactive Entertainment und die Entwickler von TT Games dazu entschlossen, gleich mehrere LEGO-Projekte einzustellen.

Darunter ein Titel, der spielerisch in die gleiche Kerbe schlagen sollte wie „Disney Dreamlight Valley“. Weiter möchte ein Insider in Erfahrung gebracht haben, dass sich TT Games aktuell auf die DLC-Unterstützung von „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“ konzentriert und zudem an einem neuen „LEGO Batman“-Abenteuer arbeitet.

Neue Nahrung erhält die Gerüchteküche in diesen Tagen durch eine aktuelle Stellenausschreibung von TT Games, mit der das Studio nach Verstärkung für die Entwicklung eines neuen LEGO-Titels auf Basis einer bekannten Marke sucht.

Ob wir es hier in der Tat mit „LEGO Batman 4“ zu tun haben, bleibt abzuwarten. Allerdings lassen sich der Stellenausschreibung zumindest erste kleine Details zum nächsten LEGO-Projekt von TT Games entnehmen. Zum einen wird darauf hingewiesen, dass der Titel mit der Unreal Engine 5 entwickelt wird. Dies lässt den Schluss zu, dass TT Games die hauseigene NNT-Engine, die von internen Entwicklern immer wieder kritisiert wurde, fallen ließ.

Des Weiteren geht aus der besagten Stellenausschreibung hervor, dass spielerisch eine Mischung aus Adventure- und Action-Elementen geboten wird. Gleichzeitig wird der nicht näher konkretisierte LEGO-Titel mit einer offenen Spielwelt versehen. Da sich bisher weder Warner Bros. Interactive Entertainment noch TT Games zu den Gerüchten der vergangenen Tage äußern wollten, ist unklar, wann mit der offiziellen Ankündigung beziehungsweise Enthüllung des neuen LEGO-Titels zu rechnen ist.

Auch bleibt abzuwarten, welche Plattformen mit der Neuentwicklung versorgt werden. Wir können aufgrund der Vergangenheit der LEGO-Titel aber wohl von einer klassischen Multiplattform-Produktion ausgehen, die für alle relevanten Systeme erscheint.

TT Games is currently working on "an exciting new LEGO game based on a major IP."

Going through some job listings it looks to be an action/adventure title set in an open world and built using Unreal Engine 5. This means its ditching the proprietary NNT engine used in SWS. pic.twitter.com/7WYNyQ9Gt5

