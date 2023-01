LEGO: Neues Batman-Abenteuer in Arbeit und ein Disney-Projekt eingestellt?

Unbestätigten Berichten zufolge sollen die Entwickler von TT Games aktuell an einem neuen Ableger der "LEGO Batman"-Reihe arbeiten. Weiter heißt es, dass in der näheren Vergangenheit gleich vier LEGO-Projekte eingestellt wurden.

Arbeitet TT Games an "LEGO Batman 4"?

Bereits Anfang des vergangenen Jahres erreichte uns ein umfangreicher Bericht, in dem sich ehemalige Angestellte von TT Games zu Wort meldeten und die Arbeitsbedingungen des Studios anprangerten.

Seitdem kam es immer wieder zu Leaks, die weitere interne Details von TT Games zutage förderten. Für neuen Gesprächsstoff sorgt aktuell ein Kommentar, der unter einem Artikel von Fanbyte abgebeben wurde. In diesem ist zum einen die Rede davon, dass TT Games derzeit an einem neuen „LEGO Batman“ beziehungsweise einem „LEGO Batman 4“ arbeiten und sich zudem auf die DLC-Unterstützung von „Lego Star Wars: Die Skywalker Saga“ konzentrieren soll.

Doch warum erhält der Kommentar aktuell überhaupt Aufmerksamkeit? Dies ist Stephen Sharples zu verdanken, der über einen Zeitraum von 14 Jahren bei TT Games gearbeitet hat und bei diversen Projekten den Posten des Game-Directors bekleidete.

Führte Dreamlight Valley zum Aus eines Disney-Projekts?

In einem mittlerweile wieder gelöschten Tweet zitierte Sharples den besagten Kommentar, was darauf hindeuten dürfte, dass die darin getätigten Angaben den Tatsachen entsprechen. Neben den unbestätigten Aussagen zu einem neuen „LEGO Batman“ wies die zitierte Quelle zudem darauf hin, dass TT Games und Warner Bros. Interactive Entertainment in der Vergangenheit gleich vier LEGO-Projekte einstellten.

Darunter einen LEGO-Disney-Titel, der offenbar dem Erfolg von „Disney Dreamlight Valley“ zum Opfer fiel. „LEGO Disney befindet sich im Mülleimer. Es wurde im letzten Jahr eingestellt“, so die Quelle weiter. „Hauptsächlich, weil es eine beschissene Show war, aber teilweise, weil Dreamlight Valley viele der Dinge, die es zu tun versuchte, besser machte. Jetzt geht es um den Mandalorian DLC für die Lego Star Wars: Die Skywalker Saga und ein weiteres LEGO Batman-Spiel, weil ich sicher bin, dass es da draußen jemanden gibt, der Batman noch nicht ganz satt hat.“

Weitere Meldungen zum Thema:

Da offizielle Stellungnahmen seitens TT Games beziehungsweise Warner Bros. Interactive Entertainment noch ausstehen, sollten die aktuellen Gerüchte um die LEGO-Serie vorerst natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

Quelle: PlayStation LifeStyle

Weitere Meldungen zu LEGO Batman 4, Lego.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren