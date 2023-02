Japan-Charts: PS5 feiert erfolgreichste Woche seit der Markteinführung

Auch in der ersten Februarwoche belegte die PS5 in Japan Platz eins. Schlecht sieht es dafür in den Spiele-Charts aus.

Ende Januar schaffte es die PlayStation 5 endlich an die Spitze der japanischen Charts. Daran hat sich in der ersten Februarwoche nichts geändert. Ganz im Gegenteil: Die Zahlen sind weiter angestiegen, wodurch es die Sony-Konsole auf 76.450 Verkäufe bringt. Das sind rund 23.000 verkaufte Einheiten mehr als in der vorherigen Woche. Tatsächlich handelt es sich um die beste Woche in Japan seit der Markteinführung im November 2020!

Auf Platz zwei befindet sich weiterhin die Nintendo Switch OLED, deren Verkaufszahl nur geringfügig angestiegen ist. Und zwar von 28.787 auf 32.780. Die Standard-Switch und die Lite-Version hingegen kommen zusammen auf 22.956 abgesetzte Exemplare.

Der dritte Platz geht mit 16.576 Verkäufen an die Digital Edition der PS5. Damit ist die laufwerklose Variante um zwei Plätze aufgestiegen.

Ebenfalls nach vorne gerückt ist die Xbox Series S, die auf 14.277 verkaufte Geräte kommt. Letzte Woche waren es gerade einmal 830 Einheiten – ein ordentlicher Anstieg. Dafür verkauft sich die Series X sogar noch schlechter als zuvor: Statt 435 sind es nur 367 Verkäufe.

Auch die gute alte PS4 möchten noch ein paar Japaner haben, 953 Stück genau genommen. Und selbst der Handheld New Nintendo 2DS LL findet noch ein paar wenige Abnehmer.

PS5 mit Laufwerk – 76.450 Nintendo Switch OLED – 32.780 PS5 ohne Laufwerk – 16.576 Xbox Series S – 14.277 Nintendo Switch – 12.415 Nintendo Switch Lite – 10.541 PS4 – 953 Xbox Series X – 367 New 2DS LL – 70

Dafür kein PS5-Spiel vertreten

So schön es momentan bei den Hardware-Charts aussieht, so schlecht läuft es im Software-Bereich: Kein einziges PlayStation-Spiel befindet sich unter den Top 10. Letzte Woche war wenigstens „Forspoken“ auf dem dritten Platz zu sehen. Nun sehen wir hier einmal mehr zehn Switch-Spiele aufgelistet:

[Switch] Pokémon Karmesin & Purpur – 31.191 [Switch] Splatoon 3 – 14.298 [Switch] Mario Kart 8 Deluxe – 13.858 [Switch] Fire Emblem Engage – 12.920 [Switch] Story of Seasons: A Wonderful Life – 9.522 [Switch] Minecraft – 7.723 [Switch] Nintendo Switch Sports – 7.461 [Switch] Mario Party Superstars – 6.346 [Switch] Super Smash Bros. Ultimate – 6.128 [Switch] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 4.480

Quelle: Famitsu

