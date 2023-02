MLB The Show 23: Ausgiebiges Feature zu den Negro Leagues-Storylines vorgestellt

MLB The Show 23:

Die kommende Baseballsimulation "MLB The Show 23" wird erstmals die Negro Leagues ins Spiel bringen und die Zeit der Rassentrennung in den "Storylines" aufarbeiten.

Anfang der Woche hatten Sony Interactive Entertainment und San Diego Studio eine große Ankündigung für die Baseballsimulation „MLB The Show 23“ vorgenommen, die vor allem im historischen Kontext eine große Bedeutung hat. Erstmals in der Videospielgeschichte werden die Negro Leagues im Rahmen der „Storylines“ spielbar sein.

Eine historische Darstellung

Die Negro Leagues entstammen der Zeit der Rassentrennung und waren dementsprechend professionelle Ligen, in denen ausschließlich schwarze bzw. afroamerikanische Spieler, Trainer und Schiedsrichter zu sehen waren. Zu der Zeit bestand die MLB wiederum vollständig aus weißen Spielern. Nichtsdestotrotz waren in den Negro Leagues einige der besten Spieler der Baseballgeschichte zu finden, die durch das Videospiel endlich noch einmal die Anerkennung erhalten, die sie verdient haben.

Der bekannteste Spieler ist sicherlich Jackie Robinson, der 1947 der erste schwarze Spieler in der MLB war. Zuvor hatte er bereits in den Negro Leagues seine Klasse unter Beweis gestellt. Doch Zeitzeugen hatten über Jahre gesagt, dass Robinson nicht annähernd der beste Spieler der Negro Leagues war. Es kamen Namen wie Buck O’Neil, Hank Thompson und Satchel Paige auf, die lange Zeit in Vergessenheit geraten waren.

Im Rahmen eines Livestreams sprachen die Entwickler mit Bob Kendrick, dem Präsident des Negro Leagues Baseball Museum, über die Integration der Liga in „MLB The Show 23“. Schließlich mussten die Entwickler die Stadien, die Zuschauer, die Schiedsrichter und mehr überarbeiten, um eine detailgetreue Darstellung sicherzustellen.

Weitere Meldungen zu MLB The Show 23:

„MLB The Show 23“ erscheint am 28. März 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und die Nintendo Switch.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu MLB The Show 23.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren