MLB The Show 23: Sony enthüllt die Collector’s Edition rund um Yankees-Legende Derek Jeter

Die Baseballsimulation "MLB The Show 23" wird auch eine Collector's Edition erhalten. In diesem Jahr hat die New York Yankees-Legende Derek Jeter das Cover übernommen.

Nachdem Sony Interactive Entertainment und San Diego Studio bereits Anfang der Woche den Cover-Athleten sowie den Erscheinungstermin für „MLB The Show 23“ enthüllten, präsentieren sie uns heute auch die Collector’s Edition, die jedes Jahr eine Baseballlegende in den Mittelpunkt des Interesses rückt.

Dieses Mal dreht sich alles um den Captain. Der legendäre Shortstop der New York Yankees, Derek Jeter, der in der Vergangenheit selbst in Filmen wie „Die etwas anderen Cops“ zu sehen war, wird auf dem Cover der Collector’s Edition zu sehen sein. Jeter konnte in seiner Karriere fünf Silver Slugger-Awards, 14 All-Star-Nominierungen, eine World Series MVP-Trophäe sowie insgesamt fünf World Series-Titel gewinnen.

In den erfolgreichen Zeiten der New York Yankees konnte sich Jeter den Spitznamen „Mr. November“ verdienen, da er in den wichtigsten Spielen der Saison stets Leistung brachte. Da verwundert es nicht, dass er auch in die Hall of Fame aufgenommen wurde.

Und seine Ankündigung für „MLB The Show 23“ bedeutet auch, dass er als Legende in das Spiel zurückkehrt und zukünftig in Diamond Dynasty die eine oder andere Karte erhalten wird. Doch genug zur Legende. Kommen wir zu den Editionen!

Die Collector’s Edition, die sowohl als Digital Deluxe Edition als auch als physische The Captain Edition erhältlich sein wird, beinhaltet unter anderem einen viertägigen Vorabzugang zu „MLB The Show 23“. Auf dem PlayStation Blog wurden die vollständigen Inhalte aufgelistet:

The Captain Edition (physisch; 99,99 Euro)

Vollversion des Spiels für PS4 (Disc) und PS5 (Code)

New Era MLB The Show 9FIFTY Limited Edition Cap

Limited Edition Steelbook

4 Tage Vorabzugang

Doppelte Daily Login-Prämien (für die Nutzungsdauer von MLB The Show 23)

Zusätzliche digitale Items:

1x Captain‘s Choice-Pack

1x Choice-Pack (wird noch bekanntgegeben)

1x Uniform Choice-Pack (wird noch bekanntgegeben)

2x Gold Choice-Packs

5x „The Show“-Packs

1x Ballplayer-Pack

1x Bat-Skin im Derek-Jeter-Coverdesign

10.000 Stubs für MLB The Show 23

Digital Deluxe Edition (99,99 Euro)

Vollversion des Spiels für PS4 und PS5

4 Tage Vorabzugang

Doppelte Daily Login-Prämien (für die Nutzungsdauer von MLB The Show 23)

Zusätzliche digitale Items:

1x Captain‘s Choice-Pack

1x Choice-Pack (wird noch bekanntgegeben)

1x Uniform Choice-Pack (wird noch bekanntgegeben)

5x Gold Choice-Packs

20x „The Show“-Packs

1x Ballplayer-Pack

1x Bat-Skin im Derek-Jeter-Coverdesign

30.000 Stubs für MLB The Show 23

„MLB The Show 23“ erscheint am 28. März 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und die Nintendo Switch.

