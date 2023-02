Resident Evil 4 Remake: Digitale Deluxe-Edition offenbar mit exklusiven DLC-Schätzen

Wie sich der offiziellen Produktbeschreibung im Xbox Store entnehmen lässt, wird in der Deluxe-Edition des "Resident Evil 4 Remakes" eine Schatzkarte enthalten sein, die zu exklusiven Schätzen führt. Der Haken an der Sache: Die Deluxe-Edition wird nach dem aktuellen Stand der Dinge ausschließlich in einer digitalen Ausgabe erhältlich sein.

In der Vergangenheit kam es immer wieder vor, dass Sonder-Editionen zu Triple-A-Spielen mit exklusiven Download-Inhalten versehen wurden, die Spieler und Spielerinnen zum Kauf animieren sollten.

Wie sich der offiziellen Produktbeschreibung im Xbox Store entnehmen lässt, wird das in ein paar Wochen erscheinende Remake zu „Resident Evil 4“ hier keine Ausnahme bilden. Laut der besagten Produktbeschreibung wird die Deluxe-Edition des Remakes zum Preis von 79,99 Euro ins Rennen geschickt und diverse digitale Extras wie zusätzliche Outfits beziehungsweise Skins enthalten.

Darüber hinaus befindet sich ein DLC namens „Schatzkarten-Erweiterung“ an Bord, zu dem es heißt: „Entdecken Sie die verborgenen Schätze! Mit dieser Karte werden zusätzliche Schätze im ganzen Spiel platziert. Einige dieser Schätze können nur mit dieser Methode erlangt werden.“

Gehen Retail-Käufer leer aus?

Was es mit den besagten Schätzen, die nur mit der „Schatzkarten-Erweiterung“ gefunden werden können, auf sich hat, ist aktuell zwar noch unklar, allerdings sorgt der DLC schon jetzt für Gesprächsstoff. Das Problem an der ganzen Sache: Da die „Schatzkarten-Erweiterung“ laut der offiziellen Produktbeschreibung nicht einzeln erhältlich sein wird, macht es den Anschein, dass alle, die sich das Remake zu „Resident Evil 4“ in Form der Retail-Fassung in das heimische Regal stellen möchte, leer ausgehen könnten.

Bisher wurde die Deluxe-Edition nämlich nur in einer digitalen Version bestätigt. So zumindest der aktuelle Stand der Dinge. Da eine offizielle Stellungnahme seitens Capcom zu diesem Thema noch aussteht, bleibt allerdings abzuwarten, ob die „Schatzkarten-Erweiterung“ zu einem späteren Zeitpunkt nicht doch in Form eines separaten DLCs angeboten werden könnte.

Sollten sich offizielle Details zu diesem Thema ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Das Remake zu „Resident Evil 4“ wird ab dem 24. März 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich sein.

