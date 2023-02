AEW Fight Forever: Kenny Omega nennt die Gründe für die Verschiebung

Ursprünglich sollte der von Yukes entwickelte Wrestling-Titel „AEW: Fight Forever“ in diesem Monat für die Konsolen und den PC veröffentlicht werden.

Ein Vorhaben, aus dem nichts wurde. Nachdem in den vergangenen Wochen das Gerücht die Runde machte, dass die Alterseinstufung durch das ESRB zur Verschiebung von „AEW: Fight Forever“ führte, wurde das Ganze nun von AEW-Superstar Kenny Omega bestätigt. Wie Omega in der aktuellen Ausgabe des „Swerve City“-Podcasts anmerkte, mussten in der Tat Inhalte entfernt beziehungsweise Anpassungen vorgenommen werden, um das angepeilte Teen-Rating in den USA zu erreichen.

„Ich bin mir nicht sicher, wie sehr wir es zurückschrauben mussten. Aber Mann, ich habe es geliebt“, so Omega zur ursprünglichen Version von „AEW: Fight Forever“. „Sie konnten den Ring wie eine Mordszene aussehen lassen, wenn Sie wollten. Ich hoffe, es gibt noch einen Weg, einen Eindruck davon zu erhalten. Ich hoffe, wir haben es nicht zu sehr heruntergeschraubt.“

Verschiebung führte zu einem veralteten Roster

Ein weiteres Problem, das die Verschiebung von „AEW: Fight Forever“ mit sich brachte, ist das laut Omega nicht mehr ganz aktuelle Roster. Beispielsweise musste das Cover-Art des Wrestling-Titels überarbeitet werden. In der ursprünglichen Version war auf diesem der ehemalige AEW-Champion CM Punk zu sehen. Aufgrund von internen Differenzen mit anderen Superstars und Angestellten der AEW ist aktuell jedoch unklar, ob und in welcher Form es für CM Punk in der AEW weitergehen wird.

„Es ist schade, dass uns die Bewertung ein wenig zurückgehalten hat. Wir wollten es wirklich herausbringen. Je mehr Zeit vergeht, desto älter wird dieses fertige Produkt, das wir haben“, führte Omega aus. „Viele der gleichen Leute werden da sein und sind da, aber einige sind es nicht. Und Sie werden sich fragen, warum jemand, den Sie über eine Woche im TV gesehen haben, nicht vertreten ist.“

Wann „AEW: Fight Forever“ im Endeffekt veröffentlicht wird, ist weiterhin unklar. Zuletzt wurde spekuliert, dass es Yukes und THQ Nordic mit der Verschiebung auch darum gehen könnte, dem großen Konkurrenten „WWE 2K23“ aus dem Weg zu gehen, der im März 2023 erscheint.

„AEW: Fight Forever“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch in Entwicklung.

