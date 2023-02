AEW Fight Forever: T-Rating in den USA erreicht – Releasetermin in Kürze?

Wie sich einer aktuellen Alterseinstufung durch das ESRB entnehmen lässt, wurde "AEW: Fight Forever" in den USA nun endlich mit dem von THQ Nordic angestrebten Teen-Rating versehen. Könnte diese Entwicklung darauf hindeuten, dass die offizielle Enthüllung des Releasetermins naht?

Vor wenigen Wochen erreichten uns Berichte, in denen die Rede davon war, dass sich der Releasetermin von „AEW: Fight Forever“ weiterhin in der Schwebe befindet.

Laut „Wrestle Zone“ war diese Entwicklung auf die Tatsache zurückzuführen, dass das nordamerikanische Entertainment Software Ratings Board (kurz: ESRB) dem Wrestling-Titel das von THQ Nordic angestrebte Teen-Rating verweigerte. Da es dem Publisher darum gehen soll, eine möglichst breite Zielgruppe ansprechen zu können, soll THQ Nordic auf das Teen-Rating bestanden und „AEW: Fight Forever“ mehrfach zur Prüfung eingereicht haben.

Auch wenn unklar ist, welche Änderungen für die angestrebte Einstufung vorgenommen werden mussten, war das Unterfangen schlussendlich von Erfolg gekrönt. Wie sich einer aktuellen Alterseinstufung durch das ESRB entnehmen lässt, wurde „AEW: Fight Forever“ kürzlich nämlich mit dem Teen-Rating versehen.

Geht THQ Nordic WWE 2K23 aus dem Weg?

Dies wiederum könnte darauf hindeuten, dass bald mit der offiziellen Enthüllung des Releasetermins zu rechnen ist. Aus dem zuletzt angestrebten Release in diesem Monat dürfte wohl nichts mehr werden. Zumal „Wrestle Zone“ berichtete, dass THQ Nordic und die verantwortlichen Entwickler von Yukes dem großen Konkurrenten „WWE 2K23“ aus dem Weg gehen möchten, der bekanntermaßen im März 2023 für die Konsolen und den PC veröffentlicht wird.

Was das Ganze für einen möglichen Releasetermin von „AEW: Fight Forever“ bedeutet, erfahren wir möglicherweise in den kommenden Wochen. Ebenfalls noch unbestätigt ist ein Bericht von „Fightful“, in dem es heißt, dass bei Yukes Wrestling-Spektakel auf die jährliche Veröffentlichung von Nachfolgern verzichtet werden soll.

Stattdessen werden THQ Nordic und Yukes laut „Fightful“ das Vorhaben verfolgen, „AEW: Fight Forever“ über einen Zeitraum von mehreren Jahren mit Updates und neuen Inhalten zu unterstützen. In welchen Intervallen die Content-Updates erscheinen werden, ging aus dem Bericht allerdings nicht hervor.

„AEW: Fight Forever“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch in Arbeit.

